Murcia intensifica labores de vigilancia en jardines de pedanías con patrullas policiales a pie, en coche y a caballo

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, ha intensificado las labores de vigilancia en parques y jardines ubicados en las pedanías, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Estas actuaciones tienen como fin reforzar la seguridad ciudadana, preservar el mobiliario urbano y fomentar un uso cívico de estas zonas verdes, especialmente en la época estival, en la que aumenta la afluencia de vecinos.

El servicio ordinario de la Policía Local, a través de las distintas comisarías locales, está desplegando patrullas tanto a pie como en vehículo, con el objetivo de "garantizar una presencia constante y cercana".

En palabras del concejal del ramo, Fulgencio Perona, "con estas actuaciones buscamos que los vecinos disfruten de nuestros espacios públicos con tranquilidad, contribuyendo a una convivencia respetuosa y al mantenimiento del entorno urbano. La vigilancia no solo disuade posibles actos vandálicos, sino que también mejora la percepción de seguridad".

Desde julio de 2023, la Unidad de Caballería de la Policía Local de Murcia, recientemente incorporada al Cuerpo, también participa activamente en estas labores. Entre sus funciones principales se encuentra la vigilancia de jardines tanto en el núcleo urbano como en las pedanías, proporcionando una presencia visible y eficaz en zonas de difícil acceso para otros medios.

Asimismo, y ante el elevado riesgo de incendios durante el verano, esta unidad colabora con el Grupo de Patrulla Ecológica en labores preventivas y de intervención.

Este grupo, con una trayectoria de tres décadas, celebra en 2025 su 30 aniversario como referente en la protección de los espacios naturales del municipio.

Desde el Ayuntamiento de Murcia se insiste en la importancia de la colaboración ciudadana y en la necesidad de hacer un uso responsable de los espacios comunes, recordando que "la seguridad y el cuidado del entorno es una tarea compartida por todos".