Murcia limpia a fondo sus más de 100 fuentes y lagos de cara a su 125 aniversario

El Ayuntamiento de Murcia ha reforzado este verano los trabajos de mantenimiento y limpieza de las 94 fuentes ornamentales y ocho lagos repartidos por el municipio con el objetivo de garantizar el estado óptimo de las condiciones higiénicas y sanitarias del agua.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha supervisado estas labores en el lago del jardín de la Seda, donde principalmente se realiza el vaciado y baldeo, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

"En este tratamiento en profundidad realizamos las actuaciones de limpieza por zonas para eliminar cualquier tipo de residuo que se haya podido pegar al fondo del lago, al tiempo que garantizamos el bienestar de las especies animales que viven en el entorno", ha precisado Guillén.

Los trabajos consisten en el vaciado del agua y la limpieza a fondo de algas y restos de suciedad, así como la revisión de las depuradoras y la maquinaria para asegurar su correcto mantenimiento.

Estas labores se complementan con la limpieza en superficie que se realiza diariamente en los ocho lagos con los que cuenta el municipio, que incluyen el clorado, la aireación y el análisis del agua. Así, cada jornada se limpian, tratan y revisan todas las instalaciones.

El concejal del ramo ha recordado la importancia de realizar estas acciones para su correcto mantenimiento, además de suponer "un cuidado de flora y fauna que evita la presencia del mosquito tigre, así que como de otras posibles plagas".

Ha recordado que un equipo formado por más de 250 personas en el servicio de Parques y Jardines son los responsables de ejecutar estas labores dentro del Plan Especial de Verano que abarca todo el municipio.

Las 94 fuentes ornamentales y ocho lagos se encuentran en el jardín de la Seda y del Salitre, en San Antón; jardín de Fofó, en Santa María de Gracia; jardín del Lago, en Infante Don Juan Manuel, y Puente Tocinos, San Ginés y El Raal.

El mantenimiento y puesta en valor de fuentes y lagos del municipio de Murcia se enmarca en el Plan Alberca. "El agua está muy presente en la historia de nuestra ciudad, es un elemento indispensable en los jardines mediterráneos desde sus orígenes y estamos dándoles un lugar central en estos espacios", ha concluido Guillén.