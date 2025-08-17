Murcia prepara nuevas visitas guiadas en otoño por los 1.200 años de la fundación de la ciudad

El Ayuntamiento de Murcia, a través de su Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, pone en marcha este otoño un nuevo programa de visitas turísticas guiadas bajo el título 'Murcia y sus 1200 años', una iniciativa cultural y divulgativa que permitirá a murcianos y visitantes redescubrir la ciudad y su patrimonio a través de cuatro rutas tematizadas, y que se suman al resto de visitas programadas desde este concejalía.

"Queremos que Murcia se mire a sí misma con orgullo y que todos, tanto quienes la habitan como quienes nos visitan, conozcan la riqueza de su pasado a través de experiencias vivas, participativas y rigurosas con esta propuesta de visitas guiadas por el municipio", ha señalado el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco.

El programa incluye cuatro itinerarios guiados y gratuitos, dirigidos a todos los públicos, con plazas limitadas y reserva previa. Estos itinerarios están denominados como 'Doce siglos en nuestras instituciones', 'Un paseo por nuestra historia a través de su bibliografía', '1200 años en la Huerta y en el Complejo de Monteagudo' y la gymkhana cultural 'Murcia y sus 1200 años'.

Por ello, durante los meses de otoño se desarrollarán distintos recorridos guiados que conectan pasado y presente. Se visitarán antiguos centros institucionales como el Alcázar Mayor, el Convento de Santa Clara o el propio Ayuntamiento de Murcia, para entender cómo se ha configurado el gobierno de la ciudad a lo largo de los siglos. Otro itinerario se centrará en la riqueza bibliográfica acumulada en torno a Murcia con visitas a archivos, bibliotecas y museos que custodian manuscritos, planos y documentos de gran valor histórico.

El programa también incluirá un recorrido por la huerta y el complejo histórico de Monteagudo, donde se pondrá en valor el paisaje agrícola tradicional y la huella de figuras como el Rey Lobo o Alfonso X. Además, se ha diseñado una gymkhana cultural dirigida a todos los públicos, especialmente al público familiar, con pruebas y dinámicas participativas para descubrir los 1.200 años de historia de una forma amena y didáctica.

Información y reservas

Toda la información detallada sobre fechas, horarios y puntos de encuentro, así como el sistema de inscripción, estará disponible a partir del mes de septiembre en la web oficial del Ayuntamiento de Murcia y en los canales del Servicio Municipal de Turismo. Todas las visitas serán gratuitas y requerirán reserva previa.

Estas rutas forman parte del compromiso municipal por hacer de la historia de Murcia un activo cultural, educativo y turístico accesible para todos. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Murcia reafirma su apuesta por el turismo cultural como motor de desarrollo, y su compromiso por divulgar el patrimonio de la ciudad a través de experiencias cercanas, rigurosas y enriquecedoras para todos los públicos.