Acceso

Región de Murcia

Cultura

Murcia prepara nuevas visitas guiadas en otoño por los 1.200 años de la fundación de la ciudad

Propone cuatro nuevas rutas tematizadas

Varias personas disfrutan de las terrazas de la Plaza de Belluga en Murcia
La Plaza de Belluga en MurciaJuan Carlos CavalAgencia EFE
  • A. Molina
    A. Molina
Creada:
Última actualización:

El Ayuntamiento de Murcia, a través de su Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo, pone en marcha este otoño un nuevo programa de visitas turísticas guiadas bajo el título 'Murcia y sus 1200 años', una iniciativa cultural y divulgativa que permitirá a murcianos y visitantes redescubrir la ciudad y su patrimonio a través de cuatro rutas tematizadas, y que se suman al resto de visitas programadas desde este concejalía.

"Queremos que Murcia se mire a sí misma con orgullo y que todos, tanto quienes la habitan como quienes nos visitan, conozcan la riqueza de su pasado a través de experiencias vivas, participativas y rigurosas con esta propuesta de visitas guiadas por el municipio", ha señalado el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco.

El programa incluye cuatro itinerarios guiados y gratuitos, dirigidos a todos los públicos, con plazas limitadas y reserva previa. Estos itinerarios están denominados como 'Doce siglos en nuestras instituciones', 'Un paseo por nuestra historia a través de su bibliografía', '1200 años en la Huerta y en el Complejo de Monteagudo' y la gymkhana cultural 'Murcia y sus 1200 años'.

Por ello, durante los meses de otoño se desarrollarán distintos recorridos guiados que conectan pasado y presente. Se visitarán antiguos centros institucionales como el Alcázar Mayor, el Convento de Santa Clara o el propio Ayuntamiento de Murcia, para entender cómo se ha configurado el gobierno de la ciudad a lo largo de los siglos. Otro itinerario se centrará en la riqueza bibliográfica acumulada en torno a Murcia con visitas a archivos, bibliotecas y museos que custodian manuscritos, planos y documentos de gran valor histórico.

El programa también incluirá un recorrido por la huerta y el complejo histórico de Monteagudo, donde se pondrá en valor el paisaje agrícola tradicional y la huella de figuras como el Rey Lobo o Alfonso X. Además, se ha diseñado una gymkhana cultural dirigida a todos los públicos, especialmente al público familiar, con pruebas y dinámicas participativas para descubrir los 1.200 años de historia de una forma amena y didáctica.

Información y reservas

Toda la información detallada sobre fechas, horarios y puntos de encuentro, así como el sistema de inscripción, estará disponible a partir del mes de septiembre en la web oficial del Ayuntamiento de Murcia y en los canales del Servicio Municipal de Turismo. Todas las visitas serán gratuitas y requerirán reserva previa.

Estas rutas forman parte del compromiso municipal por hacer de la historia de Murcia un activo cultural, educativo y turístico accesible para todos. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Murcia reafirma su apuesta por el turismo cultural como motor de desarrollo, y su compromiso por divulgar el patrimonio de la ciudad a través de experiencias cercanas, rigurosas y enriquecedoras para todos los públicos.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas