Una noche de pánico en San Javier: así han sido los rescates de la Guardia Civil ante las inundaciones

Los peores estragos de la dana Alice parece que han pasado ya en la comarca del Campo de Cartagena, que ha tenido una noche de lo más delicada tras caer más de 180 litros por metro cuadrado, según los datos del gobierno regional. Afortunadamente, no ha habido daños personales, pero los vecinos de poblaciones como Los Alcázares y San Javier se han llevado el susto al cuerpo. En esta última, el desbordamiento del canal del Tajo-Segura ha provocado inundaciones que pilló por sorpresa a muchos vecinos.

La Guardia Civil tuvo que rescatar de madrugada a varias personas la Avenida del Mirador en San Javier a causa de las intensas lluvias. En los vídeos, se ve como los agentes patrullan con el agua completamente anegando las carreteras del municipio.

Además, algunos tramos de las autovías de La Manga y del Mar Menor permanecen cerrados al tráfico durante la madrugada, mientras que otras carreteras de la región requieren transitar con precaución.

Hasta allí se desplazó el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, quien estuvo en todo momento en contacto y a las 07:00 de la mañana, viendo las graves inundaciones, Emergencias elevó al nivel 2 el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inunmur), solicitando así la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, algo que finalmente no hizo falta y fue desactivada tan solo dos horas después.