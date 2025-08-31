Las ocho rutas de montaña que suman casi 200 kilómetros con exposiciones itinerantes en la Región de Murcia

El Grupo de Acción Local Campoder lanza la Red de Senderos Campoder con una gran exposición itinerante que recorrerá Mazarrón, Fuente Álamo, Águilas, Totana, Lorca, Cartagena, Murcia y Puerto Lumbreras. Una propuesta única para descubrir, en un mismo espacio, la esencia de ocho municipios y la variedad de paisajes que ofrece el territorio rural a través del sendero Campoder GR 257.

La exposición está compuesta por paneles expositivos, en los que los protagonistas son cada uno de los municipios integrantes de la red. En cada panel, los visitantes podrán encontrar: fotografías de gran formato que capturan la personalidad del lugar, mapas esquemáticos con el trazado de la ruta y sus puntos de interés, información de los paisajes, patrimonio y curiosidades de cada municipio, así como datos técnicos de altitud máxima, distancia, tiempo estimado y nivel de dificultad, información de interés para los amantes del senderismo y el ciclismo.

Esta exposición es interactiva, ya que, a través de Códigos QR, se accede con dispositivos móviles para obtener más información de la Red de Senderos Campoder, de sus trazados municipales (campoder.es/red-de-senderos), así como de otros senderos en cada uno de los municipios del territorio Campoder.

Se muestra la importancia y el patrimonio de cada uno de los municipios con carácter único de estos ocho municipios. "La exposición permite que el visitante viaje por todo el territorio sin moverse del lugar, y al mismo tiempo le ofrece herramientas para planificar su propia aventura sobre el terreno", destacan desde la organización.

Senderos seguros

La Red de Senderos Campoder suma 13 tramos señalizados y más de 178 kilómetros de rutas interconectadas que atraviesan entornos naturales protegidos, zonas agrícolas tradicionales, paisajes de montaña y tramos costeros. El proyecto tiene como objetivo fomentar el senderismo y el ciclismo como actividad saludable, impulsar el turismo sostenible, fortalecer la identidad territorial y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico para las zonas rurales. Cada itinerario ha sido diseñado siguiendo criterios de calidad, accesibilidad y mínimo impacto ambiental.

La señalización incluye marcas direccionales, paneles interpretativos y elementos de seguridad, garantizando que la experiencia sea segura y enriquecedora para ciclistas y todo tipo de senderistas: desde familias que buscan un paseo tranquilo hasta deportistas en busca de rutas más exigentes.

El calendario de la exposición, tras visitar Mazarrón y Fuente Álamo, ha llegado a Águilas (del 29 de agosto al 4 de septiembre), y seguirá en Totana (del 5 al 10 de septiembre), Lorca (del 11 al 16 de septiembre), Cartagena (del 17 al 22 de septiembre, Murcia (del 23 al 28 de septiembre) y Puerto Lumbreras (del 29 de septiembre al 5 de octubre). Gracias a su diseño, no solo es visualmente atractiva, sino también práctica: ofrece al público la información esencial y los recursos digitales necesarios para organizar su experiencia en la Red.