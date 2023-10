El Parlamento murciano rechaza la ley de amnistía de Sánchez

El Pleno de la Asamblea Regional aprobó este miércoles, con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSOE y Podemos, una moción en la que se manifestó su «rechazo a cualquier tipo deamnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito».

La moción, que consta de tres puntos, fue propuesta por el grupo parlamentario Popular, cuyo portavoz Joaquín Segado anunció la admisión de una enmienda parcial de Vox para la adición de un cuarto punto expresando el «rechazo y preocupación» por la reunión mantenida en Bélgica entre la vicepresidenta tercera en funciones, Yolanda Díaz, y el prófugo de la justicia Carles Puigdemont. «Instamos a todos los partidos con representación en el Congreso a evitar cualquier interlocución con partidos que defiendan el golpe de Estado de 2017 en Cataluña y promueven la mencionada amnistía».

Segado instó al PSOE a sumarse a la moción para no «traicionar» a la Constitución y a los votantes socialistas, y aseguró que la amnistía «deja herida a nuestra democracia, sitúa por encima de la Ley a una casta de delincuentes políticos independentistas y hace que los españoles dejen de ser iguales ante la Ley».

El portavoz parlamentario de Vox, Rubén Martínez Alpañez, acusó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de «romper una nación para gobernar», al tiempo que remarcó que «las amnistías se realizan de forma extraordinaria en periodo de cambio político y llevan un rechazo implícito al régimen anterior».

Desde las filas socialistas, su portavoz adjunta Carmina Fernández, acusó al PP de hacer una «pantomima» basándose en el «apocalipsis de que España se rompe», así como de «instrumentalizar» la Asamblea Regional.

La portavoz del grupo Mixto, María Marín (Podemos, IU-V, AV), advirtió que no va a aceptar «ni media lección» de españolidad por parte del PP y Vox. «A mí no me van a encontrar cuentas en la República Dominicana como al ex presidente Ramón Luis Valcárcel, ni vivo exiliada a todo trapo en Miami como su sucesor Pedro Antonio Sánchez».

Por otra parte, el Pleno aprobó, con los votos de PP, PSOE y Podemos y la abstención de Vox, una moción para la creación de la Comisión Especial de Estudio de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región.

Finalmente, salió adelante una iniciativa de Vox solicitando al Gobierno central de incremento de las plazas de Psicólogos Internos Residentes (PIR) y refuerzo de la Estrategia Nacional de Salud Mental, gracias al apoyo del PP. El PSOE se opuso y Podemos se abstuvo.