El paro baja en 117 personas en agosto en la Región de Murcia hasta los 74.203 desempleados

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 117 personas en agosto en la Región de Murcia en relación al mes anterior (-0,2%), hasta los 74.203 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la bajada de agosto, se acumulan cinco meses consecutivos de descensos en el desempleo en la Región. El número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2008.

Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en agosto la mayoría de veces en la Región de Murcia (25 veces), mientras que ha bajado en cuatro ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más reducida desde que hay registros.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 5.249 parados, lo que supone un 6,6% menos.

Por sectores, el paro bajó en sin empleo anterior, 458 menos (-5,51%); agricultura, 74 menos (-1,99%), mientras que se incrementó en construcción, 159 más (+2.86%); industria, 147 más (+2,07%); servicios, 109 más (+0,22%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son servicios (49.737), sin empleo anterior (7.851), mientras que los sectores con menos desempleados son agricultura (3.642), construcción (5.715), industria (7.258).

En cuanto a sexos, de los 74.203 desempleados registrados en agosto, 45.796 fueron mujeres, 952 menos (-2%), y 28.407, hombres, lo que supone un aumento de 324 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+1,2%).

En agosto, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 206 parados menos que a cierre del pasado mes (-2,8%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 422 desempleados (-0,62%).

En agosto se registraron 33.837 contratos en la Región de Murcia, un 2% más que en el mismo mes del año anterior. De ellos, 16.779 fueron contratos indefinidos, cifra un 3% superior a la de agosto del año anterior y 17.058, contratos temporales (un 1% más).

Del número de contratos registrados en agosto, el 50,41% fue temporal (frente a un 50,41% del mes anterior) y un 49,59%, indefinidos (el mes precedente fue un 49,59%).

En España, el paro registrado subió en 21.905 personas en agosto en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró la mayor parte del aumento del desempleo tras el fin de muchos trabajos de verano.

Tras el incremento de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.426.511 personas, su menor cifra en un mes de agosto desde 2007.

El repunte del desempleo registrado el mes pasado es similar al experimentado en agosto de 2024 (+21.884 desempleados) y está por debajo de los incrementos de 2023 y 2022.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha aumentado en agosto en 24 ocasiones y se ha reducido en seis, siendo el mayor descenso el de 2021 (-82.583 desempleados) y el mayor repunte el de 2008, cuando la crisis financiera llevó a un incremento de más de 103.000 parados.

En términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en agosto en 6.075 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 145.610 personas, lo que supone un 5,6% menos, con un retroceso del paro femenino de 78.927 mujeres (-5,1%) y una caída del desempleo masculino de 66.683 varones (-6,5%).