Italia - España, hoy: horario y dónde ver online TV, Eurobasket 2025

El verdadero examen llega ahora para España. Después de imponerse con autoridad a Bosnia y Chipre, la Selección encara frente a Italia su primera gran prueba del torneo. El duelo, marcado por la igualdad en la clasificación del Grupo C, servirá para medir las aspiraciones reales del conjunto de Sergio Scariolo en este Eurobasket.

España busca confirmar su crecimiento en el Eurobasket

La vigente campeona continental llega a este partido con un balance de dos victorias y una derrota que refleja un camino irregular pero en clara mejoría. El estreno ante Georgia dejó muchas dudas, con problemas de intensidad y acierto, pero desde entonces la Selección ha mostrado otra cara. Frente a Bosnia recuperó su solidez defensiva y ante Chipre firmó un triunfo sin concesiones, afianzando la confianza de un grupo que combina juventud, nuevos liderazgos y la experiencia de jugadores llamados a sostener al equipo en los momentos decisivos.

FIBA EuroBasket 2025 - Spain vs Cyprus GEORGI LICOVSKI Agencia EFE

Santi Aldama ha emergido como referente del equipo, acompañado por el liderazgo de Willy Hernangómez y el impulso de Darío Brizuela desde el perímetro. La combinación ha permitido a España crecer en ritmo y confianza en apenas tres jornadas.

El reto ahora es mantener esa línea ante un rival de mayor entidad. Scariolo insiste en la importancia de la defensa colectiva y en la necesidad de competir al máximo desde el inicio para evitar las desconexiones que penalizaron en el estreno.

Italia, un rival de nivel con Fontecchio como líder

La selección dirigida por Gianmarco Pozzecco llega con dos victorias y una derrota, idéntico balance al de España, y con la ambición de recuperar un lugar en la élite continental. Con Simone Fontecchio en estado de gracia, 39 puntos ante Bosnia, y el talento de jugadores como Darius Thompson, Nicolo Melli o Danilo Gallinari, Italia se presenta como un rival físico y experimentado que pondrá a prueba la solidez del conjunto español.

Horario y dónde ver online TV el Italia - España, Eurobasket 2025

El partido entre Italia y España, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo C, se disputa hoy martes 2 de septiembre a las 20:30 horas (hora peninsular española) en el Spyros Kyprianou Arena de Limassol.

El encuentro podrá seguirse en directo a través de La 1 de TVE y en streaming por RTVE Play y la plataforma oficial Courtside 1891 de FIBA. Además, la cobertura completa del partido estará disponible en LARAZON.es.