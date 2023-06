La Región de Murcia blinda sus playas y refuerza la prevención en el Mar Menor

Los servicios especiales de vigilancia y rescates en las playas de la Región de Murcia realizaron el pasado verano cerca de 31.000 actuaciones de socorrismo, de las que la gran mayoría no fueron emergencias, lo que supuso un 38 por ciento menos con respecto al año anterior. De esas actuaciones, un cerca de un millar, 916 en concreto, fueron rescates, 241 de personas. Según los datos que maneja la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, dependientes de la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, fue en las playas del Mar Menor en las que los efectivos de salvamento rescataron, sobre todo, a un mayor número de personas de avanzada edad.

Esto se debe, no a la peligrosidad de la zona, explican desde el Departamento, sino a que la tranquilidad y calma de las aguas son favorables para el baño de mayores y niños pequeños, lo que en muchos casos provoca ciertas dificultades para personas con movilidad reducida o con patologías. «La inmensa mayoría de las personas no necesitaron asistencia sanitaria, ya que era por motivo de que no podían salir del agua».

Todo ello, según explican, pese a que se toman las medidas necesarias cuando se detectan riesgos para el baño. «Cuando está el mar en estado catastrófico, los socorristas balizan la zonas y levantan la bandera roja. A pesar de todo, hay personas que deciden bañarse y se arriesgan a entrar a zonas con corrientes que ponen en riesgo su vida».

Según los datos de Emergencias, los rescates se redujeron un 2,44 por ciento en términos interanuales. En 2021 se produjeron 939 rescates, frente a los 916 del pasado año. Eso sí, remarcan que son más los rescates de objetos flotantes que de personas. Así, durante el pasado año, se retiraron de las superficies marítimas cabos flotantes, maderas, redes, y todo tipo de objetos que puedan suponer un peligro para la navegación.

Del resto de actuaciones, se encuentran asistencias que no precisaron la intervención de los efectivos de emergencias, como los son personas demandando información sobre las playas, la búsqueda de niños o ayudas de accesibilidad a personas con discapacidad.

Para la próxima temporada de baño, el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en el Mar (Plan COPLA) contará con 287 personas implicadas en el operativo que se desplegará en un total de 89 playas, costeras y fluviales, dos más que en la temporada pasada. Así, la Comunidad contará con socorristas, patrones de embarcaciones, sanitarios y coordinadores y auxiliares que estarán a disposición de los ayuntamientos entre el 1 de julio y el 31 de agosto, y de manera puntual para los municipios que soliciten una ampliación de los servicios.

Los puestos de salvamento se desplegarán en 83 playas de los ocho municipios costeros de la Región (Águilas, Lorca, Mazarrón, Cartagena, La Unión, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar).

A estos puestos se suman los que habrá en las seis playas fluviales en los municipios de Abarán, Archena, Bullas, Calasparra, Lorca y Mula.

En cuanto al dispositivo de rescate en el mar, se mantienen los convenios con Cruz Roja, que aporta tres embarcaciones de salvamento, y con el Ayuntamiento de Los Alcázares, que aporta una.