La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana acuden a la Justicia para que Sánchez convoque la conferencia de presidentes

La Justicia es el único camino que les queda a las comunidades autónomas para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque la Conferencia de Presidentes. La Región de Murcia y la Comunitat Valenciana han anunciado este martes que así lo harán.

La Región de Murcia va a presentar un recurso contencioso administrativo para que Sánchez convoque la Conferencia de Presidentes. «Debe cumplir con su obligación», ha dicho este martes el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. «Se ha saltado el reglamento, por lo que nos vemos obligados a presentar este recurso para que lo ordene un juez».

El presidente ha recordado que ha pasado un año desde las elecciones generales y se ha pedido reiteradamente la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para abordar asuntos capitales , «desde el diálogo, el acuerdo y la voluntad de negociar cuestiones en las que todos nos tenemos que poner de acuerdo».

López Miras ha lamentado que el Gobierno dé la espalda a las comunidades autónomas mientras que sólo se reúne con una, «con los independentistas catalanes, que son los que hacen que él siga siendo presidente del Gobierno».

Ha recordado que en abril doce presidentes autonómicos más los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla solicitaron por segunda vez que «nos sentase en la misma mesa y que hablásemos de cuestiones tan importantes como la Ley de Extranjería, la cuestión migratoria, el modelo de financiación autonómico, un pacto nacional del agua, entre otros».

Ha remarcado que se trata de cuestiones que son de Estado, que «requieren del diálogo, de la negociación, de una voluntad de acuerdo que, desde luego, el Gobierno de Sánchez no tiene».

Así mismo, la Generalitat valenciana interpondrá un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo por la no convocatoria de la Conferencia de Presidentes. Para portavoz del Consell, Ruth Merino, la postura del Gobierno central de no convocar esta reunión entre los presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno incumple dos normas, por una parte, la obligación de celebrar esta cita dos veces al año, y por otra, la misma obligación cuando así lo soliciten diez presidentes autonómicos. "El presidente del Gobierno debería haber convocado esta conferencia hace meses para tratar no solo la crisis migratoria; sino también la financiación autonómica ante el reto y la impasibilidad del Gobierno central".