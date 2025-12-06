Tiempo
Suben las temperaturas este nuboso sábado en la Región de Murcia
El frío dará una tregua en una jornada menos invernal
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 6 de diciembre, intervalos de cielos nubosos.
Temperaturas en ascenso. Vientos flojos a moderados del noroeste, girando a suroeste en el litoral a partir de mediodía.
En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 18 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.
