El tiempo este martes en la Región: no hay fin al calor, sigue la alerta amarilla en Vega del Segura y el Noroeste

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 19 de agosto, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la región, donde no se descartan tormentas aisladas que pueden ser secas.

Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado, localmente notable para las máximas. Los vientos soplarán flojos variables, aumentando a moderados del sur o suroeste por la tarde.

La Aemet ha establecido aviso amarillo en la Vega del Segura y el Noroeste por altas temperaturas desde las 13.00 a las 21.00 horas.

El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para este martes es extremo en toda la Región de Murcia, a excepción del litoral este, donde es muy alto, según la previsión de la Aemet.

En concreto, para esta jornada se esperan 26 grados de temperatura mínima y 32 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 23 de mínima y 36 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 36 de máxima en Yecla; y 25 de mínima y 38 de máxima en la ciudad de Murcia.