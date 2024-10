Tres años sin tren en Águilas: "Nos han convertido en una isla ferroviaria"

"El plazo se ha cumplido. Dijeron que estaríamos tres años sin tren en Águilas, y ni está, ni se le espera". Así de contundente ha condenado este martes la presidenta del PP de Águilas, Eva Reverte, cuando se cumplen tres años del cierre de la conexión ferroviaria entre Murcia-Lorca-Águilas para actualizar todo el tramo ferroviario y prepararlo para la Alta Velocidad y el Corredor Mediterráneo, denunciando la pérdida de oportunidades y de crecimiento que esto ha provocado. "Nos han convertido en una isla ferroviaria" para 1.800 usuarios diarios.

De hecho, apunta a los jóvenes como los principales damnificados por esta falta de infraestructura ferroviaria, y por eso, desde NNGG se ha publicado un vídeo integrado por jóvenes en el que denuncian los 36 meses sin tren. "Nos ilusionaron, nos engañaron, nos mintieron. Dijeron que mantener el servicio durante las obras era imposible: primera mentira. Se llenaron la boca con tecnicismos que ni ellos entendían y, una vez cerrada la línea, ¿dónde ponemos la estación? El Ministerio no lo sabe, y llevan tres años sin hacer nada", denuncian.

Para Reverte, el autobús habilitado para comunicar Águilas con el resto de ciudades de la Región no soluciona nada, porque "no aporta comodidad" frente al transporte en tren, y lamenta que desde las administraciones aseguren que llegará un tren del siglo XXI. "Faltaría más, si es el siglo en el que estamos", denuncia. "No hay transparencia, no sabemos nada del proyecto ni a qué estación va a llegar. Solo sabemos que hay licitado un estudio de impacto ambiental. En Águilas merecemos ser escuchados".

"¿Cuánto tendremos que esperar los jóvenes, los estudiantes, los trabajadores o los turistas para poder volver a tener un tren de Cercanías que nos conecte con el resto de las ciudades?", insisten desde el PP, quienes lamentan los 1.096 días en esta situacion.

Por su parte, el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, también ha criticado el aniversario del cierre de la línea. "Lo preocupante es que vayan a pasar tres años más" hasta que un tren de Cercanías vuelva a entrar a la ciudad.

Para Gil, las previsiones están "rotas" y ha asegurado que hasta que no se reabra la línea de cercanías "se seguirá echando a un millón de personas (las usuarias anuales de la antigua línea de cercanías C2) a la carretera" para sus desplazamientos, como ha ocurrido desde el año 2021.

Tres años después el alcalde observa que "paradójicamente va más rápida la construcción del soterramiento en Lorca que el tramo de Totana" y ha expuesto que eso "carece de sentido" porque hasta que no acabe el tramo Totana-Lorca ningún tren podrá llegar a la ciudad.

"Primer territorio en Ancho Internacional"

Ante esta situación, desde Adif recuerdan que incluso se llegó a hablar de cinco años, por lo que todavía quedarían dos más para avanzar en las obras, e insisten en que la Región de Murcia será la primera comunidad autónoma en la que todo será electrificado y se implantará la primera zona de Cercanías en Ancho Internacional, "ni Ancho Ibérico, ni diésel".

Asimismo, recuerdan que las obras del Corredor Mediterráneo en la Región siguen avanzando, como por ejemplo con el fin de la estructura del túnel hasta Nonduermas, al tiempo que se está ultimando la segunda fase del soterramiento y la nueva estación ferroviaria para el próximo año, un tramo clave para el tramo Murcia-Lorca-Almería.

Los sindicatos critican los retrasos

Desde el sindicato CCOO también han criticado los retrasos en la construcción del corredor ferroviario mediterráneo sobre los plazos previstos. Así, en la víspera del tercer aniversario del cierre de la línea de Cercanías, el sindicato sostiene que este cierre "no ha evitado que los plazos previstos se hayan superado con creces, con especial retraso" en Librilla y Totana.

En la ejecución simultánea en casi 100 kilómetros entre Murcia y Pulpí (Almería), hay "diferentes ritmos de ejecución", según CCOO, que apunta que el ramal Pulpí-Águilas ahora está en fase de aprobación de los informes de impacto ambiental y espera que "que no se eternice".

Por ese motivo, demanda a Renfe que cumpla los plazos de entrega de 28 trenes por 290 millones de euros para la nueva línea, y considera que considera que la conexión de Murcia con Cartagena "va muy retrasada".