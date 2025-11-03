Tres de cada cuatro murcianos están "altamente satisfechos" con su modo de vida

El 76% de los ciudadanos de la Región de Murcia declara sentirse "altamente satisfecho" con su modo de vida, según se desprende de la II Encuesta de Calidad y Hábitos de Vida elaborada por la Cátedra y Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia (UMU).

El estudio, presentado este lunes en el Real Casino de Murcia, incluye una muestra representativa de más de un millar de personas y tiene por objetivo seguir la evolución anual de la calidad de vida y las percepciones ciudadanas con un enfoque comparativo y científico.

La encuesta concluye que el 68,7% de los entrevistados muestra una satisfacción "alta" respecto a la calidad de vida en la Región, especialmente en cuanto a las relaciones personales (8,5) y la vivienda en la que residen (7,9).

Dentro de los diferentes indicadores utilizados, el relativo a la satisfacción con la percepción de seguridad es el peor valorado, con 5,9 puntos, lo que supone un descenso respecto a la primera edición de la encuesta, correspondiente a 2024, cuando alcanzó los 6,3 puntos.

A partir de las percepciones de los entrevistados, el estudio construye un Índice de Calidad de Vida (ICV) con nueve indicadores en cuatro dimensiones --ocio y relaciones personales, condiciones de vida materiales, servicios públicos y seguridad--.

Según este índice, los murcianos mayores de 65 años presentan la mayor calidad de vida (con una media de 7,5), mientras que los adultos jóvenes --31 a 44 años-- registran la más baja, con un valor medio de 6,4.

Por otro lado, la valoración de la calidad de vida en la Región es más baja entre los que residen en municipios de menos de 10.000 habitantes, lo que pone de relieve, según el informe, una posible brecha de desigualdad territorial en términos de dotación de servicios y garantías de calidad de vida.

Problemas para llegar a fin de mes

Por otro lado, el 37,5% de la población entrevistada declara tener dificultades para llegar a fin de mes, lo que supone 3,3 puntos más que en 2024, cuando se situó en el 34,2%. Según apunta el estudio, el nivel educativo actúa como un "factor protector" puesto que las dificultades se reducen entre quienes tienen estudios universitarios.

Por edad, el grupo de 31 a 44 años es el que más dificultades atraviesa, con un 55,6% de personas con dificultades para llegar a fin de mes, mientras que los más jóvenes --de 18 a 30 años-- y los mayores de 65 son los que presentan niveles "sensiblemente" más bajos, con un 29,8% y un 23,2%, respectivamente.

Además, el 60,1% de los encuestados declara haberse sentido feliz de forma recurrente --siempre o casi siempre-- en el último mes, por debajo del 65% registrado en 2024. Ese alto porcentaje, según las conclusiones de la encuesta, se debe a la satisfacción que producen en los murcianos las relaciones personales, familiares y de amistad.

Prefieren salir con amigos a un plan cultural

Respecto a qué plan prefieren los murcianos para un sábado por la noche, el resultado del estudio es claro. Así, dos de cada tres (66,3%) optan por salir a tomar algo con amigos frente al 27,9% que elige ir al teatro, cine o museos.

La preferencia por la cultura aumenta con la edad, y es que solo el 15,7% de los entrevistados de entre 18 y 30 años elegiría un plan cultural, tasa que supera el 30% para quienes tienen 65 o más años.

En cuanto a los hábitos de consumo informativo, la ciudadanía se divide casi por igual entre medios tradicionales y redes sociales como canal para obtener información sobre la actualidad --50,9% frente al 46,7%--. La elección es generacional, ya que el 74,4% de los menores de 30 años prefiere informarse a través de las redes sociales, frente al 18,9% de los mayores de 65.

Según las preferencias políticas, entre los votantes de PP, PSOE y Podemos-IU-AV prevalece el consumo de medios tradicionales, mientras que los de Vox (el 59%) prefieren optar por las redes sociales.

El perfil psicográfico que se desprende es el de una sociedad que valora la estabilidad, desea sentirse segura, respeta las tradiciones y presenta una baja tolerancia al riesgo y a la experimentaciones. Las búsqueda de estimulación y novedades es minoritaria, mientras que la ambición de éxito personal resulta moderada.

Solo un 22,9% de los ciudadanos entrevistados siente que la búsqueda de una vida emocionante y con riesgos le describe totalmente, y poco más del 32% reconoce que sentir la búsqueda del éxito personal es un rasgo que define profundamente su personalidad.

Sobre las actitudes hacia el medio ambiente, el 76,6% de los entrevistados opta por proteger el medioambiente incluso si supone dañar el crecimiento económico. Las actitudes proambientales son mayoritarias y se extienden de forma transversal en términos sociodemográficos, si bien sí se observan diferencias por afinidad política.

Y es que la conciencia ambiental es dominante entre los votantes de Podemos-IU-AV (100%) y PSOE (90,4%), alta entre los del PP (69,3%) y menor entre los de Vox (56,3%).

Sociedad "conservadora" y "hedonista"

En declaraciones a los medios de comunicación, el director de la Cátedra, Ismael Crespo, ha asegurado que, según los resultados de la encuestan, la sociedad murciana "se ve bastante feliz" y "se siente satisfecha con su modo de vida".

"Es una sociedad que se basa mucho en las relaciones personales y humanas como elemento que les lleva a tener esa percepción de una vida cómoda y feliz", ha afirmado Crespo, que también ha señalado que la sociedad murciana es "tremendamente conservadora" y "hedonista", con una preferencia por las relaciones sociales frente a actividades más reflexivas como la lectura o el teatro.

"Una sociedad satisfecha con su modo de vida, una sociedad conservadora y una sociedad bastante hedonista, muy mediterránea en ese sentido", ha resumido el director de la Cátedra.

En cuanto a las principales preocupaciones, Crespo ha indicado que este año ha destacado una "mayor preocupación por la seguridad", tanto física como económica y de bienestar, lo que "afecta negativamente a la calidad de vida" de los habitantes de la Región.

El experto ha señalado que los resultados muestran diferencias por tamaño de hábitat, con los habitantes de las grandes ciudades más satisfechos, y por grupos de edad, siendo los más jóvenes y los mayores los más satisfechos, mientras que la generación milenial es la que "está sufriendo más".

Datos para tomar decisiones

Por su parte, el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha destacado el valor del estudio ya que "no solo proporciona al Gobierno datos y estadísticas sobre la realidad económica, social y cultural de la Región, sino que también contribuye a que los que tenemos responsabilidad de gobernar podamos estar más cerca de lo que piensan los ciudadanos".

En declaraciones a los medios de comunicación antes del comienzo del acto, Ortuño ha subrayado que en el Ejecutivo regional "situamos siempre a las personas en la gestión que llevamos a cabo", por lo que esta encuesta "no solo mide la calidad de vida, sino que nos refuerza a la hora de tomar decisiones y a la hora de poder atender las demandas y las necesidades de los ciudadanos".

"Con esta encuesta podemos detectar nuevas necesidades, con esta encuesta podemos tomar decisiones más acertadas y con esta encuesta podemos avanzar en la mejora de la calidad de vida, que es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno regional", ha aseverado. Además, el portavoz regional ha insistido en que los datos de la encuesta "nos van a venir muy bien a la hora de implementar" la Estrategia Región de Murcia + Segura".