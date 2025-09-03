Tres detenidos por intentar introducir droga en el CIE de Murcia

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por introducir presuntamente cerca de 100 gramos de hachís en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Murcia con la intención de entregárselos a uno de los internos, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de agosto, cuando los detenidos se personaron en el CIE para visitar a uno de los internos. Al realizarles una inspección de seguridad de las bolsas que portaban, los agentes comprobaron que contenían droga.

Durante el cacheo, hallaron ocultas en las costuras de la cintura de los pantalones de dos de los detenidos varias posturas más de hachís que arrojaron un peso de casi 100 gramos, envueltas perfectamente y cuyo destino final era el interior del CIE.

Los arrestados, a los que se les atribuye la presunta autoría de un delito contra la salud pública, ha sido puestos a disposición de la autoridad judicial.