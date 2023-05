Túneles subterráneos y nuevos aparcamientos: las propuestas de movilidad de Ballesta (PP) para Murcia

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Murcia, José Ballesta, ha anunciado este jueves que su plan de movilidad contemplaría "una red de túneles subterráneos, aparejado con aparcamientos subterráneos y el incremento de zonas verdes en superficie".

El plan contempla, además, la creación de dos nuevos aparcamientos subterráneos en la calle Floridablanca y la plaza Circular, además de aparcamientos en la calle Princesa para "resolver el problema de aparcamiento en el barrio de El Carmen"; aparcamientos públicos en las principales entradas de la ciudad, un nuevo aparcamiento en la zona de Vistabella y el disuasorio del Malecón sería "subterráneo".

Ballesta, que ha ofrecido la rueda de prensa acompañado del exministro Íñigo de la Serna, coordinador nacional del programa autonómico y municipal del PP, ha explicado que la construcción de estas nuevas infraestructuras busca "facilitar a los ciudadanos el acceso a los servicios administrativos, de comercio, ocio, cultura y gastronomía que están en el centro de Murcia".

Por otra parte, ha anunciado que creará el Observatorio de la Movilidad, que revisará todas las actuaciones en materia de movilidad que se desarrollen en Murcia en los próximos años; órgano que estará integrado por expertos con trayectoria internacional y fomentará la participación ciudadana.

De esta manera, todas las actuaciones que impulse el equipo del PP contarán con el aval técnico que aportarán profesionales de "primer nivel" y con experiencia pertenecientes al mundo de la universidad, la investigación y los colegios profesionales y que aportarán su visión y criterio en cada trabajo que desarrollen los 'populares'.

Ballesta ha desgranado la estrategia de movilidad que ha elaborado el equipo del PP, que contará con la participación ciudadana, y que presenta como ejes principales "respetar la importancia de todos los modos de transporte, reflexionar de forma individual cada actuación, contar con profesionales que aporten experiencia y rigor técnico y desarrollar procesos de participación ciudadana para que los vecinos puedan trasladar propuestas".

De esta manera, el planteamiento de los 'populares' busca "fomentar la combinación y el equilibrio entre el coche, la bicicleta, el autobús y los vehículos de movilidad personal para, así, garantizar el derecho a la movilidad de toda la ciudadanía", porque, ha defendido, "ni el coche es un demonio, ni la bicicleta es un ángel, hay que buscar el equilibrio entre todos los medios de transporte".

Además, el proyecto del PP consiste en "estudiar individualmente las necesidades que presenta cada barrio y cada calle y desarrollar, en cada caso, la intervención adecuada para dar espacio al peatón, crear espacios públicos de calidad, generar nuevos aparcamientos y facilitar la circulación".

Entras las actuaciones que ejecutará el PP, se encuentran crear un eje verde entre la estación del Carmen y la plaza Circular, ampliar la red de aparcamientos públicos en las entradas de la ciudad, plantar árboles para mitigar el calor, ampliar el tranvía hasta la pedanía de El Palmar y crear una red de autobuses de tránsito rápido.

Así, el proyecto estratégico 'Entre Estaciones' contempla potenciar la conexión entre el norte y el sur mediante un gran eje verde que conectará la estación con la Redonda y promoverá la movilidad, el comercio, la cultura y el patrimonio, mientras crea nuevos espacios peatonales.

Ampliación del tranvía

Otra de las actuaciones fundamentales que contempla la estrategia de movilidad del PP es la ampliación de la línea del tranvía hasta la pedanía de El Palmar y el Hospital de la Arrixaca, que constituye uno de los ejes que más viajes diarios presenta en la actualidad. El objetivo del Grupo Popular es crear un servicio que cuente con un trazado sólido y tenga un alto uso.

Ballesta también ha anunciado la mejora del actual servicio de transporte público mediante la creación y puesta en marcha de una red de autobuses de tránsito rápido (BTR) que permita incrementar las frecuencias actuales y aumentar el alcance que tiene ahora mismo la red de autobuses públicos.

Por su parte, De la Serna, que espera que Ballesta vuelva a la Alcaldía en "pocos días" y regrese "de donde nunca debió haber salido por una decisión injusta que lo desalojó", se ha referido también a la movilidad en Murcia como "un lío monumental".

Ha recordado, cuando era ministro, que "se nos decía que lo que hacíamos no tenía nada que ver con el soterramiento, por ejemplo lo de la llegada del AVE a Murcia y lo comprometimos en un plazo inferior al que finalmente fue, pero no lo comprometimos así".

Y es que, ha explicado, "hacer modificaciones en las frecuencias en las paradas para conseguir que haya un abanico amplio de oferta para los ciudadanos, decir que haya soluciones para aquellos que quieran estar en 2,5 horas en Madrid y soluciones para los que quieran tener paradas intermedias para poder coger también la alta velocidad es algo que se hace de forma habitual en cualquier lugar del mundo y en España hay ejemplos".

Por ello, ha confesado que no entiende cómo Murcia "no tiene el mismo trato que están teniendo otras ciudades, donde hay ofertas con líneas directas en función de las necesidades".

"No entiendo cómo hoy uno, para conseguir un precio razonable, se tiene que ir a Alicante y no puede obtenerlo desde Murcia", ha lamentado el exministro, que ha criticado que Murcia hoy "no ofrezca el servicio de calidad que merece ni el que el PP tenía previsto".

Cuando el PP gobernaba en el Estado, recuerda, "lo que siempre hicimos fue venir con frecuencia, dar la cara, reunirnos con todo el mundo y dar cuenta de los avances que íbamos haciendo, que la gente nos auditara".

Finalmente, ha hecho referencia a las máximas de movilidad, que pasan por la planificación, que considera que en Murcia "no se está aplicando" y hay "improvisación"; y participación, que en el caso de Murcia "hay más imposición".