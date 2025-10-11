Última hora de la dana Alice en Cartagena: mejora la situación, se desactiva la UME a los Alcázares y rebajan la alerta a amarilla hasta las 20:00

Mejora la previsión tras una noche aciaga que llevó a pedir la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Cuando justo estaba en camino el Tercer Batallón desde Bétera (Valencia), se ha desactivado tras la reunión del presidente Fernando López-Miras con su Consejo de Gobierno en San Javier.

Tras la mejora, el jefe de Operación del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la Región de Murcia ha desactivado la petición realizada de la intervención de la UME en Los Alcázares, ante la evolución favorable del temporal en la Región de Murcia. De este modo, se anula la llegada de los efectivos de la UME al municipio de Los Alcázares, para realizar rescates, así como de los medios técnicos y material pesado para sus labores, como bombas, autobombas y material de achique.

Fin a la alerta roja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado que las comarcas del Campo de Cartagena y Mazarrón continuarán en alerta amarilla hasta las 20.00 horas de hoy sábado. El resto de la Región de Murcia quedará sin alerta.

El aviso amarillo, por lluvias que pueden dejar un acumulado de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y de 60 litros en 12 horas, está activo desde las 8.00 horas y permanecerá vigente hasta las 20.00 horas. También hay una alerta de color amarillo por tormentas, que pueden tener una intensidad superior puntualmente.

Rescates y vuelta a los hogares

Tras la alerta de nivel rojo por peligro de lluvias extremo vivido durante buena parte de la jornada de este viernes, que obligó a evacuar a una treintena de personas residentes en Villas Caravaning, Cartagena trata de volver este sábado a la normalidad, mientras el dispositivo municipal continúa trabajando en la recuperación de las zonas más afectadas.

A primera hora de la mañana, los evacuados, que habían sido atendidos y alojados en el polideportivo de Cabezo Beaza, regresaban a sus casas después de la inspección realizada por técnicos de Infraestructuras y de Servicios Sociales, decisión que se ha adoptado tras comprobar que los accesos estaban practicables y podían volver en condiciones de seguridad. Tan solo tres personas, vecinos de Bahía Bella y de avanzada edad, no han vuelto a sus casas al comprobarse que no era seguro para ellas.

Los puntos de asistencia habilitados por el Ayuntamiento con personal de Servicios Sociales para atender a los vecinos en el colegio Félix Rodríguez de la Fuente de Los Nietos y en Los Urrutias ya han cerrado sus puertas, una vez que ha pasado el peligro en la zona. Desde las 8 de la mañana, el nivel de alerta ha bajado a amarillo, hasta la medianoche de hoy sábado.

Por su parte, los servicios municipales están evaluando las incidencias y se trabaja en las más urgentes, como la retirada de arrastres en carreteras y calles, la recuperación de contenedores desplazados por el agua y la limpieza del barro acumulado en algunas calles de las poblaciones del Mar Menor, como Los Nietos y Mar de Cristal. Durante la mañana, los trabajos se han concentrado en El Algar.

Rescates en los nietos

Por otro lado, bomberos del Ayuntamiento de Cartagena han llevado a cabo la madrugada de este 11 de octubre tareas de rescate de en torno a una decena de personas en la población de Los Nietos. La situación volvió a la normalidad en este área poco antes de las 6 de la mañana. Tras superar este viernes el aviso rojo por lluvia, el municipio se encuentra este sábado en aviso naranja por riesgo importante, según la Aemet.

Han llegado a trabajar en Los Nietos cuatro dotaciones con vehículos pesados interviniendo a la vez con una veintena de bomberos desplegados. Según ha explicado la alcaldesa, Noelia Arroyo, que durante la noche ha estado supervisando el operativo en las zonas afectadas, las tareas de evacuación comenzaron sobre las 3.30 horas en las calles Marina, Levante, Escorial y Mujol de esta población costera de Cartagena.

El Ayuntamiento tiene abierto en Los Nietos el colegio Félix Rodríguez de la Fuente con funcionarios municipales de Servicios Sociales, donde se ha asistido a los vecinos para garantizar su seguridad.

En total, han recibido una primera atención en este centro educativo siete personas. Dos de ellas han sido trasladas al pabellón de Cabezo Beaza. El resto se ha marchado por sus propios medios. Todas ellas en buen estado de salud.

El personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena también ha intervenido esta madrugada en otro rescate de una persona de avanzada edad en su vivienda en la zona de Cala Reona. Así como en la evacuación de un conductor en la diputación de El Beal que había quedado atrapado en su vehículo. Y el derrumbe del techo del comedor de una vivienda de planta baja situada en la calle San Isidro en el barrio cartagenero de Los Dolores. Este último siniestro, sin heridos pese a estar la casa habitada. Las dos personas moradoras han sido realojadas en viviendas de familiares.

Finalmente, personal de la concesionaria municipal de aguas Hidrogea también se encuentra esta madrugada realizando tareas de reparación por la avería de una canalización en las proximidades de la plaza Bohemia de La Manga.