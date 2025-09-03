Vuelve el calor de agosto a Murcia este miércoles 3 de septiembre: 35 grados de máxima

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 3 de septiembre, cielos despejados.

Las temperaturas irán en ascenso generalizado, salvo en el Campo de Cartagena donde tendrán pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar del sureste a partir de mediodía.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 33 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 33 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 35 de máxima en la ciudad de Murcia.