El tiempo
Vuelve el calor de agosto a Murcia este miércoles 3 de septiembre: 35 grados de máxima
Solo en el Campo de Cartagena no suben las temperaturas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 3 de septiembre, cielos despejados.
Las temperaturas irán en ascenso generalizado, salvo en el Campo de Cartagena donde tendrán pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar del sureste a partir de mediodía.
En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 33 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 33 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 35 de máxima en la ciudad de Murcia.
