Conferencia de monólogos

Hoy a se celebra la XXIV Conferencia de Presidentes en Salamanca y eso es lo importante para este Gobierno, el número y el lugar. El número para constatar que Sánchez es el más dialogante de todos los presidentes, aunque más que diálogos sean monólogos tasados de cinco minutos y con un orden del día facilitado a la Comunidades Autónomas dos días antes, ante el desconcierto de los presidentes y las exigencias de Ayuso para que al menos, ¡qué menos!, se cumpla el reglamento de la Conferencia: contenido y plazo de 20 días.

Los puntos a tratar son estado de la vacunación y próximos Planes de Recuperación y la Estrategia frente al Reto Demográfico. No va a hablar de su ausencia al frente de la pandemia, que ha situado a los presidentes autonómicos en un «aterriza como puedas», de la falta de estrategia común para afrontar la 5 ola del coronavirus, de la alta incidencia y de la escasez de vacunas, ni de las sentencias de los tribunales, porque como de todos es sabido, la culpa no es suya. El desastre viene de la tensión política que genera la oposición. ¡Bendita oposición y benditos presidentes que no sujetan la silla monclovita!

Pero a quién le importa ya el orden del día, que no va a ser otra cosa que planes y más planes que ya veremos cómo y dónde se ejecutan, si se está diseñando una España multinivel autonómica para hacer frente al neocentralismo. Multinivel, palabra que no está reconocida por la Real Academia Española, es un vocablo muy usado en marketing, donde los beneficios van en función de la destreza de cada uno. ¡Ojalá fuera eso! Pero me imagino que el multinivel sanchista es dar categoría de Premium a Cataluña y la de paganini a Madrid para dar cobertura a todas las excentricidades de quien no sabe gobernar.