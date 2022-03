Yo, Leonor

Me han traído a Gales la revista Elle para ver a Vic Fri que ahora resulta que es la purga Benito. He estado viendo las fotos con los vestiditos y los peinaditos y la verdad es que, como es tan larga, todo le queda bien. Que, por cierto, que pare ya con lo de echar centímetros porque va a parecer con su novio el Dúo Sacapuntas. Pero bueno, está monina. Ahora bien, mucho más me ha gustado la entrevista, que es que le sale lo cuqui por los poros. Es muy cuqui mi prima, con esa manera que tiene de decir que «no puede renunciar a la temporada de esquí». Es niña bien, sin disimulo. Luego cuando sale a la calle y se encuentra un reportero es menos cuqui y se vuelve un poquito Motomami. Que dice que siempre lleva en el bolso una mascarilla. Debe ser para el bolso la mascarilla porque a Pipe y a Vic Fri les han pillado saltándose la norma unas poquitas de veces nada más, así que también se puede sacar en conclusión que el disco duro se le borra con facilidad. Pero nada, ahí la tienen, la influencer de moda. A mí, más que la percha (que soy rubia y con melena de caballo de Terry, ojo) lo que me da coraje es que le paguen seis mil pavos por cortar una cinta o por estar sin abrir la boca, que con la cantidad de discursos en idiomas que he dado yo, me tenían que haber soltao un dineral, leche. He llamado a Altibajos y se lo he dicho: mama (sin acento, que la encabrona), para la próxima vez que me vayáis a explotar por esos escenarios, que sepáis nuestrohijoFelipe y tú, que tengo caché. Me ha pegao un colgazo que salía por el teléfono humo. Y he vuelto a llamar. No deberías colgarme, Altibajos, porque como me enfade, me pongo a comer beicon del gordo del que desayunan aquí, vuelvo echa un sollo y te fastidio las fotos de familia perfectita. Estoy empezando a imponerme, que es que ya está bien. Cuando vuelva igual estoy castigada a limpiarle las ruedas al falcon de Pedro Sánchez, eso sí, porque esta mujer no puede ser más estricta gobernanta. Me voy, que tengo campeonato de dardos.