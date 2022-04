No diré que Sánchez es la madrastra de España, pero de alguna manera, España es su espejito. Hemos sabido que para conocer la opinión que los españoles tienen de Sánchez, en Moncloa han instalado una máquina que hace ‘glópita-glópita-glópita’ como la máquina que hacía ‘glópita-glopita-glópita’ que aparecía en la cinta de Jack Lemmon ‘Cómo matar a la propia esposa’, una muy recomendable película, pero no vayan a matar a su esposa, que aquí hay que decirlo todo.

Así que han configurado un algoritmo que le da al presidente la fórmula de su belleza y, gracias a él, a cada minuto Sánchez sabe lo que se dice de Sánchez. Cosas de la inteligencia artificial. Ahora que lo pienso, ya debe estar sabiendo Sánchez lo que escribo de Sánchez y, todas las veces que he dicho lo guapo que es Sánchez, también las han sabido. Y que me encanta cuando en la entrevista con en Antena3 con Susana Griso, le habla a España como si fuera un cachorrito. Como las simpatías suelen ser mutuas, él debe de decir estas mismas cosas buenas de mí, solo que yo no tengo una máquina para enterarme.

Que la gente piense que Sánchez es bello resulta reiterativo. Lo dicen las urnas y lo dice el CIS, lo dice una máquina y lo digo hasta yo. Si todo el mundo sabe que Sánchez es más guapo que un Cristo resucitado. ¿Qué va a decir la gente de Sánchez? Pues que es listo, que es bonito, que es bueno y que anda de esa manera que anda Sánchez que, no es que ande, es que pega chicotás y va por el jardín oriental de Moncloa que parece que le esta tocando marchas de Gloria la banda de música del Carmen de Salteras.

Hablando de resurrecciones, las encuestas le dan al PP cientos de escaños y una bañera de leche de burra para tirarse de cabeza. De ser ahora las elecciones, llegarían a la presidencia con holgura: ha estallado la primavera definitivamente y España entra en un nuevo ciclo electoral que empezará en Andalucía y terminará con los populares en Moncloa. Esa tampoco me la sé pero si me la tarareas, también te la canto.