Pere descubre los servicios secretos

Notas del 20 de abril, Día internacional de la marihuana, -marihuana con tres haches intercaladas, que decía el gran Antonio Reguera-. Cada día es el día de algo más exótico que lo del día anterior. Anteayer, día 18 de abril, se celebró el Día internacional de mandar ‘nudes’. Mandar ‘nudes’ es enviar fotos de uno mismo desnudo; hay que explicarlo todo. Cada día es el día internacional de tres o cuatro bobadas. Hay más días internacionales de algo que días. Ojalá el día internacional de no ser el día internacional de nada, aunque en rigor ya sería el día internacional de algo.

Así que se ha venido el día internacional de la marihuana, que es hoy y aquí huele como que han fumao. Entre la humareda se aparece Pere Aragonés diciéndole a Sánchez que, o aclara lo de las escuchas a los líderes independentistas mediante el programa Pegasus, o rompe relaciones con España. Otra vez. Este santo país es lo que va de los audios del trinque de Geri y Rubi hasta la escucha sideral de Yolanda Díaz, señora de los espacios infinitos “Tu que tienes la paz entre las manos / Derrámala, señora, te lo suplico / Y enséñales a amar a mis hermanos”, que hubiera escrito Manuel Molina.

Aragonés no es Iole y Manuel y se ha sorprendido mucho de que le pinchara el teléfono el Estado Español. El líder esquerro, tan ingenuo, va descubriendo cosas como Teo el personaje de la colección de cuentos infantiles ‘Teo descubre el mundo’. Me gustaba mucho ‘Teo va en avión’, ‘Teo va en tren’ y ‘Teo va al médico’. Teo y Pere Aragonés descubren los servicios secretos de un país que interviene las comunicaciones de los líderes de un movimiento independentista que pretende desestabilizar la nación preparando un golpe de Estado para forzar la independencia de un territorio. Y eso era exactamente lo que estaban haciendo. Si no espían los servicios secretos a los golpistas de este país, dime tú, a quién van a espiar.