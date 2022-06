Medidas electorales

Es bueno aclarar que critico algo que hacen todos los gobiernos, pero por ello no es menos reprobable. El signo político es irrelevante, porque es habitual que el Consejo de Ministros se convierta en un apéndice de la estrategia de los partidos en tiempos de elecciones. En general se intenta mantener los límites formales establecidos por la legislación electoral, pero son numerosos los casos en que no se ha hecho y todos saben que las sanciones son irrelevantes. España es el país que encumbró el subgénero literario de la picaresca. Por ello, a nadie le puede sorprender este tipo de prácticas reprobables. El presidente del Gobierno anunció este miércoles, a pocos días del inicio de la campaña de las andaluzas, que prorrogará las rebajas de la luz y el combustible hasta el 30 de septiembre. No hay duda de que puede hacerlo, pero me pregunto si es correcto en estos momentos. La reflexión no parte de creer que vaya a tener un efecto en las urnas, pero creo que es tan importante la ética como la estética. Esta decisión no hará que los andaluces acudan en masa a votar a Espadas, que es un candidato tan gris como irrelevante.

La candidata natural era la ministra María Jesús Montero, que tiene más fuerza e ingenio que el exalcalde de Sevilla, pero se me escapan las razones que motivaron la pintoresca elección de Espadas. Es uno de esos misterios políticos irresolubles, porque respondió a la decisión personal de Sánchez. Este caso me recuerda mucho a anteriores ocurrencias como Pepu Hernández o Ángel Gabilondo, actualmente en estado de felicidad absoluta en el gran chollo del Defensor del Pueblo. Como le tengo afecto personal me alegro mucho por él. Con unos malos candidatos está asegurado el desastre en las urnas. Es una regla que no falla. La simpatía desbordante de Montero hubiera permitido augurar que había partido para el PSOE, mientras que ahora solo cabe conocer la magnitud del desastre. Por ello, no creo que los anuncios electorales realizados desde el Consejo de Ministros o La Moncloa tengan algún efecto movilizador. Hay que tener presente que la alternativa de Espadas está acompañada por comunistas y antisistema que se odian entre sí. Es repetir la propuesta que fracasó en Madrid o lo que sufre Sánchez en su gobierno.