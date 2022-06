El otro día, en un acto público, un niñato al que no conocía apenas, trató de reírse de esta señora mayor que escribe aquí por su edad. Antes nos enseñaban a que descojonarse de alguien por un defecto físico o por tener más años que tú estaba feísimo, pero parece que se ha puesto de moda faltar al respeto de entrada. Contemplo que, en televisión, se alude al paso del tiempo como algo que uno se gana, como un demérito, como una maldición. Como que hubieras trabajado para hacerte mayor y no fuera fruto de algo tan sencillo como el paso del tiempo. Tertulianos surgidos de la nada que quieren ofender. Pero siempre lo hacen con las mujeres. Son esos nuevos «talentos» que nos meten hasta en la sopa, que en vez de haberse pasado un ratito por una biblioteca, han gastado sus días en un gimnasio. Pero, los hay por la calle también y a patadas. Y, siempre, siempre, son las mujeres su presa. Ninguno de esos inútiles tiene valor para decírselo a un hombre, pero se atreven, obviamente, con nosotras. Nos llaman «viejas». Y creen que nos humillan. Les gusta pensar que por ahí nos dejan como un destrozo, como una herida. Que ya nos han amargado la tarde simplemente por haber constatado una realidad: nos hacemos mayores. Ellos, estos mierdas, aún no lo saben, pero les va a pasar lo mismo. Perdonen el spoiler pero les va a pasar exactamente igual que a estas señoras mayores a las que nos llaman viejas. Inexorablemente, el tiempo pasa y corre para todos, así que, algún día, cuando se levanten y vayan a trabajar, otro mocoso les dirá de Vd en el metro, en el autobús, o en la gasolinera, y ahí comenzará una carrera que no tendrá freno, que no podrán parar. Esas estupideces se les pasarían a todos estos niñatos si tuvieran educación, si hubieran leído algún libro, o si se hubieran hecho algunas preguntas, pero el riego de la cabeza no es democrático. Ni siquiera lo del riego tiene que ver con la edad, ni con la salud, sino con hacer gimnasia con el cerebro, cosa que les resulta a muchos verdaderamente insoportable. Dirán Vds que quizá estoy rabiosa. No se preocupen. El niñato recibió respuesta. Vieja sí, pero contestona.