Padre antes que presidente

Qué no haría un padre por sus hijos. La lista es casi infinita y, por suerte, somos muchos los que conservamos bonitos ejemplos de ello. Pues bien, en Uganda, se acaba de añadir un nuevo epígrafe: pedir perdón públicamente para evitar una guerra.

Muhoozi Kainerugaba, teniente general del Ejército ugandés, comenzó la semana en pleno apogeo y decidió explayarse en sus redes sociales. Sin filtros, durante el lunes y el martes escribió todo tipo de barbaridades sobre Kenia, el país vecino. Al más puro estilo de Vladimir Putin, llegó a decir que sus tropas y él conquistarían Nairobi en dos semanas. Asimismo, lamentó que no se hubiera presentado a las elecciones el ex presidente Kenyatta. Kainerugaba, de 48 años, continuó con su provocadora ofensiva en Twitter, donde tiene más de 600.000 seguidores, e insistió en que los dos países debían ser solo uno. Sus palabras sentaron muy mal al otro lado de la frontera, más aún cuando Kainerugaba no era solo un militar más, sino comandante de las fuerzas terrestres e hijo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni. El mandatario, de 78 años, lleva al frente del país desde 1986 y ha preparado a Kaineguraba para sucederle en el cargo (cuando él decida dejarlo).

De ahí que los comentarios del hijísimo hayan indignado tanto a las autoridades kenianas que hasta llamaron a consultas al embajador ugandés y exigieron explicaciones.

Al día siguiente, para calmar las aguas, el presidente ugandés entonó el mea culpa. Reconoció que había hablado con su homólogo de Kenia, William Ruto, a quien trasladó que sentía las declaraciones de su hijo.

Museveni pidió a sus hermanos y hermanas kenianos «que perdonen los tuits del ex comandante de las fuerzas terrestres», anunciando así que había despojado a su hijo de tal título.

«No es correcto para los funcionarios, ya sean civiles o militares, comentar o interferir en los asuntos internos de países hermanos», añadió el presidente ugandés.

No obstante, y porque Museveni es ante todo padre, a pesar del conflicto abierto con Kenia, también ascendió horas después a su hijo a general de cuatro estrellas. El presidente justificó su decisión por las «muchas contribuciones positivas» de Kaineguraba. El perfil de Twitter del susodicho se ha llenado ahora de felicitaciones y fotografías de él vestido de militar. Ni rastro de una disculpa a Kenia.