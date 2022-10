Canela fina | Sánchez y Bolaños, «hacia la victoria»

Era yo muy joven y se me creó una situación difícil en el periódico con un empresario protestón. Le pedí consejo al inolvidado maestro de periodistas, Luis Calvo, director del ABC verdadero. Me contestó cómo podía arreglar el conflicto: «con el elogio, querido Anson, con el elogio, porque la persona más inteligente si no se lo traga al menos lo paladea».

Félix Bolaños, que es el más capaz de los colaboradores de Pedro Sánchez, entendió que el presidente del Gobierno, si quería caminar «hacia la victoria electoral», debía atraerse a Felipe González, el gran hombre de Estado del siglo XX español. Así es que estimuló la celebración del cuarenta aniversario de su victoria. Muchos de los colaboradores del expresidente se negaron a entrar en el juego, pero, como la sombra de la cal viva es alargada, Felipe González aceptó y Sánchez le cubrió de elogios en un acto multitudinario eficazmente organizado.

Que no se equivoque Alberto Núñez Feijóo. Que no permanezca en el desdén y la suficiencia. Las encuestas significan muy poco y Pedro Sánchez tiene un año por delante de campaña electoral a la que Félix Bolaños le ha lanzado con sabiduría. Felipe González se sintió engañado por Sánchez en el verano del año 2016 y, en solo un mes, lo escabechó de Ferraz. Pero el joven político es hombre correoso y tenaz. Derrotó a la candidata de Felipe González en las primarias del PSOE, retornó a su despacho de Ferraz y desmontó a Mariano Rajoy en una moción de censura impulsada por Pablo Iglesias, para ganar luego, y por dos veces, las elecciones generales, en abril y en noviembre de 2019. Mientras González se negó en su día a la alianza con el comunista Anguita y cedió el poder a Aznar, Pedro Sánchez trasvasó al PSOE desde la social democracia al Frente Popular pactando con comunistas y podemitas, amén del apoyo parlamentario de separatistas y bilduetarras.

Desdeñar a Pedro Sánchez sería un error, un inmenso error. En los dos debates en el Senado, el presidente derrotó a Núñez Feijóo. La jugada para mantener la unidad del PSOE, neutralizando a Felipe González, le ha salido de lujo. Félix Bolaños, en fin, está seguro de que Pedro Sánchez «camina hacia la victoria electoral».

Luis María Anson, de la Real Academia Española.