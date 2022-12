Ah, qué tiempos aquellos. Qué añoranza, ¿verdad? ¿Se acuerdan de cuando Messi era casi un europeo, educadito, callado, que no levantaba la voz? Es bajito, eso es lo peor. Le han faltado siempre algunos centímetros para ser el perfecto europeo. Pero lo que nos gustaba cuando no abría la boca. Fíjate, siendo el mejor jugador del mundo, que nunca ha tenido ni sí ni un no con nadie. Así nos gustan los panchitos. Pero, ay, la otra noche contra Holanda, Países Bajos se llama ahora, se portó regular. Ay, se portó como esos niños maleducados a los que hemos dado un buen colegio y mira cómo nos lo devuelve. Cómo se lo devuelven a esta gente estupenda, alta, holandesa, neerlandesa o como se llame ahora, europea, a esa gente a la que queremos parecernos para que se nos perdone hasta la falta de educación.

Porque las faltas de educación no vienen nunca del rico, eh. Jamás. El rico puede menospreciarte, antes y durante el partido. Puede decir que no existes, que eres un mierda, que juegan con uno menos en tu equipo. Faltarle a tu portero, acudir entre cuatro a bajarle la moral a uno de los tuyos. Pueden venir, intimidarte mientras tratas de concentrarte para los penales. Pueden meter a un macarra que te venga a joder, pueden tratar de vacilarte. Pero, ay, cómo se te ocurre a ti, pequeño argentino, cómo se les ocurre a todos esos oscuritos que juegan sin nadie de otro color porque no tienen ni tuvieron colonias, replicar. Cómo se les ocurre, por favor, perturbar con sus maneras y modos a esta elegancia, este porte que lucimos por aquí. Qué se creen estos tercermundistas agrandados. Un poquito de humildad, válgame Dios.

Además, fíjate tú, menudo país, a ver si de una vez aprenden a votar, que es que se lo tenemos que decir todo, que es que no saben elegir y les pasa lo que les pasa. ¿Y el fútbol? ¿Cómo se lo pueden tomar tan en serio estos pelotudos? ¿Por qué se alegran por algo? Son pobres, excepto algunos de ese país que, precisamente, odian esa alegría popular. Es que no saben. Y, encima, ahora Messi, contestón. No se puede con los pobres, es una lástima. Menos mal que siempre nos queda el FMI.