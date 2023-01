La tiraera (2)

Y ahora, queridos niños, vamos con la música de esta canción titulada «Bzrp Music Sessions Vol 53» o, lo que es lo mismo, la tiraera definitiva de Shakira contra Piqué. Primero analicemos el pito, porque el ex jugador ha regresado de su viaje por Estados Unidos. Vista su reacción en su Kings League, le felicitamos desde aquí por su quince cumpleaños. Sigamos entre adultos. Dicen los exquisitos que la canción de Shakira es muy mala. Se tiran de los pelos por los millones de reproducciones. No se pueden creer que el mundo tenga tan mal gusto musical. Bod Bylan o muerte. La verdad es que no lo han entendido bien, y no pasa tampoco nada. Tampoco entendemos los demás a Leonard Cohen como pasatiempo de sesenta minutos, y no pasa nada. Somos inferiores, pero nos divertimos. La canción no va a entrar en las listas de la Revista Rolling Stones, pero es que no lo ha pretendido nunca. Bizarrap sabe muy bien lo que hace. Está explorando nuevos caminos que sumergen a los artistas en experiencias nuevas, extremas (porque se desnudan en sus odios y en sus egos) y que escupan, vomiten lo que quieran decir. Le pasó ya con Residente (que no necesita que le toquen mucho las palmas) en su Session 49 contra J Balvin, o con Nathy, Cazzu o Nicki Nicole. Bizarrap es, seguramente, el productor más vanguardista que existe en la actualidad y, encima, habla en castellano. Lo que ha hecho con la canción de Shakira es más que una canción. Es un himno, es un ejercicio de marketing perfecto, es pura y simplemente, haber incluido parte de esas estrofas dentro de la cultura popular. Da igual si el tema es bueno, regular, malillo, pésimo o una puta locura. De momento, medio planeta ya canta «las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan». Ha conseguido que varias marcas comerciales suban en bolsa, en ingresos, en penetración. Que no se trata de menospreciar a las más económicas: a alguna no te la van a robar, pero la vas a cambiar. No habla mal de la marca, habla mal del que las intercambia. Es hacer universales palabras, mensajes, actitudes. Eso también es una canción. Es una buenísima canción, llena de posibilidades que cumple. Bob Dylan o muerte. Yap.