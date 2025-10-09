7 de Octubre: de Lepanto a Hamás

La masacre terrorista que Hamás provocó el 7 de octubre de 2023, y que es la mayor padecida por los judíos desde 1945, cuando terminó en Europa la Segunda Guerra Mundial con la absoluta derrota y eliminación del nazismo, ha colocado a esa fecha en el primer plano de la actualidad informativa. Y es una oportunidad que no puede perderse para divulgar y remitir a esa misma fecha de 1571, en la que sucedió un acontecimiento histórico de decisiva importancia para Europa. Además de serlo para el mundo musulmán y extremista, del que Hamás es una pieza clave actualmente. Fue la batalla de Lepanto, en la que la victoria de las armas cristianas en la mar impidió que la actual UE sea literalmente musulmana. Fue la «Liga Santa», convocada por el papa San Pío V y liderada por España, con Felipe II –que nombró a su hermanastro Juan de Austria al frente de la flota combinada cristiana–, la que derrotó al imperio otomano, impidiendo su control del Mediterráneo y la posterior invasión de Roma y la península itálica. Que hubiera sido la «cabeza de playa» para invadir la cristiandad europea. La conclusión, de patente actualidad, como decimos, es que se impidió que la UE sea hoy una comunidad musulmana.

El autor argentino y gran hispanista Marcelo Gullo, autor, entre otras, de las obras dedicadas a España «Nada por lo que pedir perdón», «Madre Patria», «Lo que América le debe a España», ha presentado su última creación dedicada precisamente a esa gesta histórica con el título «Lepanto». Y resulta muy importante reproducir alguno de sus contenidos, destacando por su actualidad estos: «En 1974, ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Argelia Houari Boumediene dijo: “Un día, millones de hombres abandonarán el hemisferio Sur para irrumpir en el hemisferio Norte, y no lo harán precisamente como amigos, porque irrumpirán para conquistar. Y lo conquistarán poblándolo con sus hijos; será el vientre de nuestras mujeres el que nos dé la victoria”. Y dos años después, será Gadafi –el presidente de Libia, que fue asesinado– el que reiteraría esa declaración afirmando que: “Será Alá quien garantice esa victoria sin espadas ni pistolas, ni terroristas ni suicidas… Serán los 50 millones de musulmanes que pueblan Europa los que lo conquistarán”. Después será Erdogan, el actual presidente de Turquía –la sucesora de la derrotada en Lepanto–, el que reitere esa afirmación, declarando que “con 3, 4, 5 hijos por familia, los minaretes serán sus bayonetas y los creyentes serán sus soldados…”».

Mientras, en la UE se promueve el aborto como un derecho humano y la ideología de género: «Un pueblo que olvida su historia…».