Las caras de la noticia: 9 de octubre de 2025

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán Iberdrola

IGNACIO GALÁN▲

Reconocido como Mejor Primer Ejecutivo en los Extel Europe Awards. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha sido reconocido como Mejor Primer Ejecutivo en los prestigiosos Extel Europe & Emerging EMEA Equities Awards 2025. Además, la multienergética que dirige ha recibido otros seis galardones.

Francisco Reynés Naturgy

FRANCISCO REYNÉS▲

Naturgy, «Servicio de Atención al Cliente del Año». Naturgy ha sido reconocida como «Servicio de Atención al Cliente del Año» por la consultora especializada en consumo Sotto Tempo. El galardón distingue el compromiso con la calidad y la mejora continua en esa área de la compañía.

El diputado de Compromís Juan Bordera, llega a Valencia después de ser detenido por Israel por intentar llegar a la Franja con ayuda humanitaria Rober Solsona Europa Press

JUAN BORDERA▼

Se compara con los judíos de Auschwitz. Que la flotilla solo buscaba notoriedad instrumentalizando el sufrimiento de la población de Gaza ha quedado muy claro. Bordera ha tenido el indecente atrevimiento de compararse con los judíos de Auschwitz desde la comodidad de vivir en democracia.