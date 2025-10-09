Acceso

Las caras de la noticia: 9 de octubre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticia
T. Gallardo
Editorial
Creada:
Última actualización:
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán
El presidente de Iberdrola, Ignacio GalánIberdrola

IGNACIO GALÁN▲

Presidente de Iberdrola

Reconocido como Mejor Primer Ejecutivo en los Extel Europe Awards. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha sido reconocido como Mejor Primer Ejecutivo en los prestigiosos Extel Europe & Emerging EMEA Equities Awards 2025. Además, la multienergética que dirige ha recibido otros seis galardones.

Francisco Reynés
Francisco ReynésNaturgy

FRANCISCO REYNÉS▲

Presidente de Naturgy

Naturgy, «Servicio de Atención al Cliente del Año». Naturgy ha sido reconocida como «Servicio de Atención al Cliente del Año» por la consultora especializada en consumo Sotto Tempo. El galardón distingue el compromiso con la calidad y la mejora continua en esa área de la compañía.

El diputado de Compromís Juan Bordera, llega a Valencia después de ser detenido por Israel por intentar llegar a la Franja con ayuda humanitaria
El diputado de Compromís Juan Bordera, llega a Valencia después de ser detenido por Israel por intentar llegar a la Franja con ayuda humanitariaRober SolsonaEuropa Press

JUAN BORDERA

Diputado de Compromís

Se compara con los judíos de Auschwitz. Que la flotilla solo buscaba notoriedad instrumentalizando el sufrimiento de la población de Gaza ha quedado muy claro. Bordera ha tenido el indecente atrevimiento de compararse con los judíos de Auschwitz desde la comodidad de vivir en democracia.

