Ánimo Pedro, es solo una comisión

Me imagino que Sánchez se sentirá muy orgulloso con su respuesta a la intervención de Feijóo anunciando que tendrá que comparecer en la comisión de investigación del Senado. Al margen de su frase cutre «Ánimo Alberto» para no responder, la realidad es que tiene un grave problema. Es algo que no resolverá menospreciando al líder del primer partido de España, ninguneando al Senado y no dando explicaciones por los escándalos que afectan a su familia, su partido y su gobierno, porque no cambia un horizonte judicial que es desolador. El grupo de hooligans que le rodea está formado por legos en Derecho que le han conducido al desastre. No hay más que ver la estrategia y las ideas de ese fenómeno que es el exministro Camacho. Es difícil encontrar una línea de defensa más desacertada. Otro aspecto que me llama la atención es la chulería del presidente del Gobierno. Está bien tener una autoestima elevada, pero lo suyo es impresionante. Su estrategia se basa en aprovechar los procesos judiciales y las posibles condenas, si finalmente se producen, en su beneficio asegurando que es una persecución y que tanto él como su mujer, su hermano, y el fiscal general son víctimas del odio que le tienen por ser el presidente del Gobierno. Por eso se pone tan nervioso, como se vio este miércoles, cuando le sacan el tema de los negocios de prostitución de su suegro y sus hermanos. Su comparecencia en la comisión de investigación en el Senado será un espectáculo y se equivoca si piensa que no tiene ninguna importancia. Por supuesto, RTVE y toda la prensa del régimen se dedicaron a atacar al líder del PP. Son tiempos de activismo en la izquierda mediática para salvar a Sánchez y, sobre todo, no poner en peligro el fabuloso pastel de la publicidad y los patrocinios del Gobierno y las empresas públicas. No hay más que ver la cantidad de gente y empresas que se forran gracias a RTVE. Los sanchistas son muy generosos gracias al dinero de todos los españoles. Es impresionante esta cantidad de agradadores, pero esto no impedirá que tenga que acudir al Senado y que pierda las próximas elecciones. Por tanto, ánimo Pedro, sé fuerte que es solo una comisión.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)