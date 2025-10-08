“Un pueblo que olvida su Historia está condenado a repetirla”

El caso de los sobres con pagos en metálico por parte del PSOE a dirigentes suyos, ahora bajo escrutinio judicial, se ha convertido en un asunto de muy especial sensibilidad en el contexto de los casos de corrupción que rodean a su secretario general y actual inquilino de la Moncloa. El motivo no es baladí, pues lo que está en juego es si podría tratarse de una prueba decisiva para acreditar una financiación ilegal por parte del partido, lo que es la condición (o pretexto) que han puesto algunos de sus socios como límite político para seguir apoyando al gobierno. A estos efectos, conviene recordar que fue precisamente ese el motivo alegado por Sánchez para presentar su moción de censura contra el Gobierno del Pp por el “caso Gurtel” -tras obtener dos estrepitosos fracasos en las urnas- y también alegado por el PNV, ERC y otros partidos sanchistas para apoyarle. Desde luego, Yolanda Díaz y su “plurinacional y progresista” grupo parlamentario no han puesto ese límite ya que van a tener que esperar muchos años para volver a tener -cuando a no tardar la pierdan- una cuota de poder y presencia pública como la que disponen en la actualidad, con su vicepresidencia, 5 ministerios y los altos cargos que les acompañan entre otras prebendas. En cuanto a Bildu y los partidos separatistas, su pago de momento es sobre todo “en especie” y consiste en blanquear totalmente su pasado terrorista y golpista respectivamente, así como ir desgajando jirones del Estado español que ellos intentaron destruir mediante bombas y asesinatos los unos, y los otros mediante un golpe de Estado desde la Generalitat contra el fundamento mismo de la Carta Magna. Que en su art 2 establece que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…” Más claro agua, y ahora son ellos los que tienen en su mano el gobierno de España, lo que es una situación tan inaudita como indigna que va a estar presente en nuestra memoria porque “un pueblo que olvida su Historia está condenado a repetirla”. Y las siglas PSOE y su actual secretario general merecen ser reconocidos y destacados como los principales responsables de esta vergüenza nacional y política. Si a este lamentable escenario le añadimos episodios como estar en el gobierno sin presupuestos aprobados en la presente legislatura, que ya ha superado la mitad de su duración incumpliendo literalmente el art. 134 de la CE, y una norma no escrita -pero asumida claramente hasta ahora en una democracia parlamentaria- de que sin presupuestos un presidente dimite y convoca elecciones, la conclusión es inapelable.