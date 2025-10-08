Desconocemos si el Gobierno aguarda algún tipo de palmada en la espalda por la decisión de que el Congreso postergara al día de hoy la votación del embargo de armas a Israel para que no coincidiera con el aniversario de la matanza perpetrada por los terroristas de Hamás. No lo hizo con el debate de la iniciativa que se convirtió en otra expresión del antisemitismo oficial de Moncloa y sus aliados en un día de dolor y memoria para los judíos. Otra más para la relación de indignidades que acumula la Cámara bajo los designios de Pedro Sánchez y Francina Armengol. Ni honor ni humanidad. Por lo demás, estamos ante un inane gesto y solo eso de hostilidad y propaganda de la mala contra Tel Aviv. Es Israel quien provee de múltiples sistemas de armamento y tecnología militar a España y no al revés, como sucede con la mayoría de los países de la OTAN. Las consecuencias se dejarán sentir antes que después.