Las caras de la noticia: 10 de septiembre de 2025

El presidente regional, López Miras, en el Debate de Estado de la Región La Razón

FERNANDO LÓPEZ MIRAS▲

Murcia inicia el curso escolar con la mayor inversión. La región de Murcia que preside López Miras ha destinado para el nuevo curso un incremento en la dotación para reforzar el sistema educativo, que implica más profesores y más plazas educativas, así como mejoras en las infraestructuras educativas.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, comparece en la Comisión de Cultura del Senado para informar sobre el balance y perspectivas en el primer año en su departamento. Borja Sanchez-Trillo Agencia EFE

ERNEST URTASUN▲

España compra el retrato original de Bernardo de Gálvez. El Ministerio de Cultura ha adquirido la obra «Retrato de Bernardo de Gálvez», atribuida a Salvador Maella, y de la que se hizo una réplica que desde 2014 cuelga en el Capitolio de EE UU por la importancia histórica del afamado militar español.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Ernesto Mastrascusa EFE/ESTUDIO REVOLUCIÓN

MIGUEL DÍAZ-CANEL▼

Continúa el acoso a las Damas de Blanco. Berta Soler, líder del movimiento disidente cubano Damas de Blanco, ha denunciado el acoso al que de manera sistemática le somete el régimen cubano, impidiéndole salir de su casa o, especialmente los domingos, deteniéndola para que no acuda a misa.