Las caras de la noticia: 12 de octubre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Jim Baumbick
Directivo de Ford

Nuevo presidente de Ford Europa. El fabricante de automóviles Ford ha anunciado el nombramiento de Jim Baumbick como presidente para Europa, como parte de su plan de transformación Ford+. Baumbick liderará la dirección estratégica de la unidad de negocio europea..

Exsecretario general de UGT

Acertada crítica al electoralismo de Yolanda Díaz. Cándido Méndez ha acertado al criticar que la ministra de Trabajo, con sus propuestas sin pactar e irreflexivas, como la reducción de la jornada de trabajo o los días libres por fallecimiento de un familiar, solo responden al interés electoral.

Lendakari

Nuevo escándalo en el País Vasco con los niños como afectados. Tras la polémica por los campamentos de verano de Álava con monitores desnudos y duchas compartidas, ahora ha saltado otra polémica: a los niños de Primaria se les reparte un cómic en el que, entre otras cosas, se les enseña que hay «niñas con pene».

