Las caras de la noticia: 12 de octubre de 2025

Jim Baumbick Ford

JIM BAUMBICK▲

Nuevo presidente de Ford Europa. El fabricante de automóviles Ford ha anunciado el nombramiento de Jim Baumbick como presidente para Europa, como parte de su plan de transformación Ford+. Baumbick liderará la dirección estratégica de la unidad de negocio europea..

Cándido Méndez en 'Espejo Público' Atresmedia

CÁNDIDO MÉNDEZ▲

Acertada crítica al electoralismo de Yolanda Díaz. Cándido Méndez ha acertado al criticar que la ministra de Trabajo, con sus propuestas sin pactar e irreflexivas, como la reducción de la jornada de trabajo o los días libres por fallecimiento de un familiar, solo responden al interés electoral.

Desayuno informativo con Imanol Pradales Agencia EFE

IMANOL PRADALES▼

Nuevo escándalo en el País Vasco con los niños como afectados. Tras la polémica por los campamentos de verano de Álava con monitores desnudos y duchas compartidas, ahora ha saltado otra polémica: a los niños de Primaria se les reparte un cómic en el que, entre otras cosas, se les enseña que hay «niñas con pene».