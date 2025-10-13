Las caras de la noticia: 13 de octubre de 2025

Isabel Díaz Ayuso, con un diseño de Victoria Colección en el Desfile del Día de la Fiesta Nacional Europa Press

ISABEL DÍAZ AYUSO▲

El PIB de Madrid crece muy por encima de la media y sigue siendo la región que más aporta. El PIB de la Comunidad de Madrid se ha incrementado en un 178,9% entre 2000 y 2024, y la región se consolida como la que más aporta a la economía nacional con casi 316.242 millones de euros.

Morante de la Puebla en una imagen de archivo Gtres

MORANTE DE LA PUEBLA▲

Dice adiós en Las Ventas tras brillar en un día de toros inolvidable. Morante de la Puebla se cortaba ayer la coleta en un día en el que logró reunir en el coso por la mañana a lo más granado de la tauromaquia, pasada y presente, y por la tarde, se retiraba sorpresivamente tras una impresionante faena en la que cortó dos orejas. .

Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Sara Aagesen © Alberto R. Roldán / Diario La R Alberto R. Roldán Fotógrafos

SARA AAGESEN▼

Deficiente alerta roja por riesgo de danas en Murcia y Valencia. Las alertas rojas emitidas por la AEMET ante el riego de lluvias torrenciales en Murcia y Valencia terminaron horas antes de que llegase lo peor de las tormentas, en una irresponsable falta de atención y seguimiento.