Editorial
Las caras de la noticia: 14 de octubre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
FLORENTINO PÉREZ▲
El PIB de Madrid crece muy por encima de la media y sigue siendo la región que más aporta. El PIB de la Comunidad de Madrid se ha incrementado en un 178,9% entre 2000 y 2024, y la región se consolida como la que más aporta a la economía nacional con casi 316.242 millones de euros.
ÁNGEL ARIAS▲
El PIB de Madrid crece muy por encima de la media y sigue siendo la región que más aporta. El PIB de la Comunidad de Madrid se ha incrementado en un 178,9% entre 2000 y 2024, y la región se consolida como la que más aporta a la economía nacional con casi 316.242 millones de euros.
FRANCISCO MARTÍN▼
El PIB de Madrid crece muy por encima de la media y sigue siendo la región que más aporta. El PIB de la Comunidad de Madrid se ha incrementado en un 178,9% entre 2000 y 2024, y la región se consolida como la que más aporta a la economía nacional con casi 316.242 millones de euros.
✕
Accede a tu cuenta para comentar