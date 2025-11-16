Acceso

Las caras de la noticia 16 noviembre 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticia
José Bogas en desayuno informativo
José Bogas en desayuno informativo

JOSÉ BOGAS▲

Consejero delegado de Endesa

Endesa impulsa el emprendimiento verde. Fundación Endesa ha lanzado la convocatoria de ayudas para proyectos de Emprendimiento Verde con el objetivo de respaldar iniciativas que contribuyan de manera directa a la creación de empleo en sectores clave de la economía verde y la transición energética.

Marta Rivera de la Cruz, Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular
Marta Rivera de la Cruz, Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular

MARTA RIVERA DE LA CRUZ▲

Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid

El único jardín del siglo XVI en la capital. La Real Casa de Campo recuperará la antigua Casa de los Vargas, el jardín renacentista y la singular galería de burlas en lo que supondrá «el único jardín del siglo XVI que se va a poder ver en la capital de España». Abrirá sus puertas en 2027.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín

FRANCISCO MARTÍN

Delegado del Gobierno en Madrid

Cualquier día es bueno para que se tome en serio el cargo. El delegado sanchista anda tan metido en el personaje que aprovecha toda menudencia para polemizar con el Ayuntamiento o la Comunidad. Su última hazaña es advertir contra el encendido de las luces de Navidad.

