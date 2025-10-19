Las caras de la noticia 19 octubre 2025

Todas las Academias de Lengua Española se adhieren al director de la RAE, Muñoz Machado: "Firme liderazgo intelectual" Europa Press

Apoyo académico a un «firme liderazgo». La veintena de academias de la lengua española de la asociación ASALE ha respaldado el «firme liderazgo intelectual y cultural» que desarrolla su presidente y director de la Real Academia Española en plena polémica con el Cervantes.

Iberia Express apoya la lucha contra el cáncer de mama. Iberia Express donará un euro a la Asociación Española Contra el Cáncer por cada billete que se haya comprado este viernes para apoyar la lucha contra el cáncer de mama con motivo del día mundial contra esta enfermedad.

Frivolidad que sonroja con el maltrato. La diputada ha señalado que «solo 40 pulseras no funcionaron correctamente» y ha tildado de «alarmismo» que se denuncie. «...con todo el dolor, pero son 40 casos». Una sola víctima habría sido de bochorno. Pero al PSOE solo le ocupa salvar la cara.