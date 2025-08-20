Las caras de la noticia 20 agosto 2025

Isabel Díaz Ayuso, visita el parque de bomberos de Las Rozas para agradecer el trabajo de estos en los incendi Jesús G. Feria Fotógrafos

ISABEL DÍAZ AYUSO

Mejorar la respuesta a las catástrofes. Hay que recordar hoy que durante la Conferencia de Presidente de diciembre de 2024 Díaz Ayuso propuso crear una Secretaría de Estado de Emergencias y una Ley de Coordinación de Servicios de Extinción de Incendios para mejorar la respuesta a catástrofes.

CARLOS ALCARAZ

Iguala el número de trofeos que ganó en 2023. El español ha igualado el número de títulos que ganó en 2023 -seis- y los partidos vencidos en 2024 -54- después de su victoria en la final del Masters 1.000 de Cincinatti ante Jannik Sinner por la retirada del gran jugador italiano por cuestiones físicas.

LUZ CASAL

Zara lleva a Luz Casal a la cúpula del monte de San Pedro. Zara organiza para el próximo martes 26 de agosto un concierto gratuito de la gallega Luz Casal, que tendrá lugar en la cúpula del monte de San Pedro de A Coruña. El recital se enmarca en los eventos organizados por la marca de moda por su 50 aniversario.