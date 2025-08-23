Acceso

Las caras de la noticia 23 agosto 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Economía.- Isidro Fainé es reelegido vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras
ISIDRO FAINÉ▲

Presidente de la Fundación «la Caixa»

La Caixa impulsa la integración de mujeres refugiadas. La Fundación «la Caixa» impulsa la integración de mujeres refugiadas en Cataluña con un equipo de fútbol femenino en Barcelona. La iniciativa cuenta con la colaboración de entidades como ACNUR o Cruz Roja.

Ricardo Domínguez
RICARDO DOMÍNGUEZ▲

Presidente de Navantia

Navantia modernizará dos patrulleros de la Marina Tailandesa. Navantia ha firmado un nuevo contrato con la Real Marina de Tailandia para modernizar dos patrulleros de la clase Pattani que presentan obsolescencia en sus sistemas, después de que sellaran un contrato para renovar otro de sus buques.

El secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas, carga contra Isabel Díaz Ayuso
RAFAEL SIMANCAS

Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes

La peor política al servicio del jefe. Rafael Simancas tiene una cargo rimbombante. Sánchez le regaló la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, que aprovecha para hacer oposición a la oposición en otra muestra de la peor política.

