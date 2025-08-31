Las caras de la noticia 31 agosto 2025

Ignacio Galán Iberdrola

IGNACIO GALÁN▲

Una planta solar que abastecerá a 155.000 hogares. Iberdrola ha inaugurado su nueva planta fotovoltaica en Ciudad Rodrigo, la segunda de la compañía en la provincia de Salamanca y una de sus mayores instalaciones solares en Castilla y León. Abastecerá a más de 155.000 hogares.

Economía/Empresas.- Amancio Ortega compra el 49% de la empresa logística de Reino Unido PD Ports Europa Press

AMANCIO ORTEGA▲

450 becas para estudiar Bachillerato en Canadá y Estados Unidos. El Programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega ha convocado 450 plazas para estudiar primero de Bachillerato en Canadá y Estados Unidos para el curso 2026-2027. Está dirigido a estudiantes de Cuarto de la ESO de centros educativos de España.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, comparece para presentar un análisis de la situación política Javier Etxezarreta Agencia EFE

ARNALDO OTEGI▼

Otegi, el de la ETA, habla de solución final en Gaza. «Los gobernantes israelíes han decidido aplicar al pueblo palestino la Solución Final. Intento de genocidio, de desaparición de un pueblo». Otegi sabe mucho de limpieza étnica y exterminio. Formó parte de ese plan etarra.