Las caras de la noticia: 8 de diciembre de 2025

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno EP EP

JUANMA MORENO▲

ACS gana el contrato para la ampliación del aeropuerto de Perth. Gracias al impulso político y a la decisiva inversión en solitario del Gobierno de Andalucía que dirige Juanma Moreno, la vuelta a la producción de la fábrica de coches de Linares es una realidad, lo que asegura empleo estable y futuro en la zona.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una comparecencia en el Senado EP EP

YOLANDA DÍAZ▲

Ocurrencias populistas a la caza de votos. La última propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno es tan irrealizable como electoralista, al proponer una paga universal de 200 por cada hijo; es decir, para todo el mundo, independientemente del nivel de ingresos.

Inés Hernand en una imagen reciente GTRES

INÉS HERNAND▼

Vergonzante blanqueo de la violencia de ETA. La tertuliana Inés Hernand, la fan número uno de Pedro Sánchez, pretendió blanquear a ETA y la violencia del mundo de Batasuna que la apoyaba, afirmando que «la izquierda abertzale vasca era pacifista», quedando patente su altura moral e intelectual.