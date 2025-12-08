Acceso

Las caras de la noticia: 8 de diciembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticiaT. GallardoLa Razón
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno
JUANMA MORENO▲

Presidente de la Junta de Andalucía

ACS gana el contrato para la ampliación del aeropuerto de Perth. Gracias al impulso político y a la decisiva inversión en solitario del Gobierno de Andalucía que dirige Juanma Moreno, la vuelta a la producción de la fábrica de coches de Linares es una realidad, lo que asegura empleo estable y futuro en la zona.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una comparecencia en el Senado
YOLANDA DÍAZ▲

Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo

Ocurrencias populistas a la caza de votos. La última propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno es tan irrealizable como electoralista, al proponer una paga universal de 200 por cada hijo; es decir, para todo el mundo, independientemente del nivel de ingresos.

Inés Hernand en una imagen reciente
INÉS HERNAND

Tertuliana

Vergonzante blanqueo de la violencia de ETA. La tertuliana Inés Hernand, la fan número uno de Pedro Sánchez, pretendió blanquear a ETA y la violencia del mundo de Batasuna que la apoyaba, afirmando que «la izquierda abertzale vasca era pacifista», quedando patente su altura moral e intelectual.

