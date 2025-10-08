Las caras de la noticia 8 octubre 2025

Economía/Motor.- Renault Group nombra a Erdem Kizildere nuevo director general de Renault y Alpine en España Europa Press

Nuevo director general de Renault y Alpine en España. Renault Group ha acordado el nombramiento de Erdem Kizildere como nuevo director general de las marcas Renault y Alpine en España. El directivo liderará las operaciones comerciales en España tanto de Alpine como de Renault.

Josep Sánchez Llibre

Denuncia un «estado policial para las empresas». Sánchez Llibre ha acusado a Yolanda Díaz de querer imponer un «estado policial para las empresas» con la regulación del nuevo registro horario y ha avanzado que se opondrá de todas las formas posibles.

Margarita Robles, ministra de Defensa

Defensa y Navantia sellan el contrato para construir dos buques para la Armada. La secretaria del Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, han sellado el acuerdo para la construcción de dos buques de acción marítima (BAM) para la Armada por 716 millones.