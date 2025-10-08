Editorial
Las caras de la noticia 8 octubre 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
ERDEM KIZILDERE▲
Nuevo director general de Renault y Alpine en España. Renault Group ha acordado el nombramiento de Erdem Kizildere como nuevo director general de las marcas Renault y Alpine en España. El directivo liderará las operaciones comerciales en España tanto de Alpine como de Renault.
JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE▲
Denuncia un «estado policial para las empresas». Sánchez Llibre ha acusado a Yolanda Díaz de querer imponer un «estado policial para las empresas» con la regulación del nuevo registro horario y ha avanzado que se opondrá de todas las formas posibles.
MARGARITA ROBLES▲
Defensa y Navantia sellan el contrato para construir dos buques para la Armada. La secretaria del Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, han sellado el acuerdo para la construcción de dos buques de acción marítima (BAM) para la Armada por 716 millones.
