Dimisiones arriesgadas

Hoy, si la nueva alerta lo permite y no hay cambios de agenda comparecería Carlos Mazón ante el parlamento valenciano para dar según ha garantizado todas las explicaciones sobre lo que se ha hecho o no durante la trágica crisis de la Dana. Nunca una comparecencia de presidente autonómico –sea hoy o más adelante– concitó tanto interés. Decía el fallecido dirigente socialista Pérez Rubalcaba con ese pragmatismo y gracejo que era tan habitual en él, que en esto de la política nadie, sea alcalde, presidente autonómico o presidente del gobierno está exento de esos avatares del destino que pueden, bien catapultar o bien enterrar tu carrera política, lo que el ex líder del PSOE señalaba como la desgracia de que sin quererlo ni comerlo, te encuentres con que el palomo que sobrevolaba se ha defecado sobre tu chaqueta. Carlos Mazón, jefe del gobierno valenciano tras solo año y medio de un mandato y consolidado en las encuestas, se ha encontrado con el inesperado «regalo» del palomo en forma de Dana y de una gestión manifiestamente mejorable en sus primeros momentos, evidenciando unos excesos de confianza, una falta de previsión y un lamentable estado de Shock entre sus equipos de gobierno que han manchado de manera tal vez irremediable su carrera política.

El partido popular valenciano, y muy a su pesar, se ha encontrado con el melón abierto del relevo al frente de la Generalitat, cuando el panorama hace poco más de tres semanas era muy distinto. Mazón experimenta un calcinamiento político difícilmente solucionable en cualquier unidad de quemados y eso lo saben mejor que nadie en la dirección nacional del PP Feijoo a la cabeza, asunto distinto es la necesidad de los populares de gestionar la crisis sin dar pasos en falso. Ahora, con el barro anegando todavía Valencia no queda otra más que sostener al presidente, otra cosa sería el cómo y de qué manera se gestionaría un posible relevo, no solo para no dar bazas políticas a Sánchez, sino porque las responsabilidades que señalan al gobierno central en la tragedia de la Dana no se van a pasar por alto y bien lo sabe Teresa Rivera. Si se quiere conservar a futuro el gobierno valenciano, el candidato o candidata tiene que estar libre de responsabilidades y eso lo sabe un Feijoo que también necesita concurrir a las próximas elecciones generales libre de lastres. Esto va de dimisiones, pero bien gestionadas.