Discurso del Rey entre Franco, Sánchez y Maduro

Un personaje tan «progresista» como Maduro, y con quien el socialismo sanchista tiene una muy especial relación, tanto por parte del PSOE –con un cualificado embajador permanente suyo– como con sus socios y aliados de Sumar y Podemos, tan «progresistas» todos ellos como el dictador venezolano, está atravesando un tiempo de especial actualidad. La «equidistancia» entre Maduro y Edmundo González por parte de Sánchez, –pretextando la ausencia de las actas electorales que Edmundo ha entregado al Gobierno de Panamá como custodio– es una manera de emular a Poncio Pilatos «lavándose las manos» para ganar tiempo. Pero a Maduro le imita en su conducta más intensamente que al gobernador romano de Judea, pretendiendo conseguir nada menos que la anulación de los procedimientos judiciales que le rodean en su partido, su familia, su Gobierno y «su» fiscal general modificando para ello, la ley «ad hoc». Habrá más ocasiones en estos próximos días de hablar de Maduro, aunque su querido Sánchez no le dedique tantos actos para celebrar su reciente «posesión» como a Franco por su tan actual fallecimiento. Pero entre tanto, parece oportuno destacar un hecho que había pasado casi desapercibido siendo muy significativo, en el discurso pronunciado por SM el Rey el pasado día 6 en la Pascua Militar celebrada en el Palacio Real. Ha trascendido ahora, un párrafo del discurso que presuntamente iba a ser leído por el Rey, que estaba colgado en la página web de la Casa Real–posteriormente ha sido retirado– y que no fue incluido en el que pronunció Felipe VI. Por su especial contenido lo reproducimos literalmente: «En el calendario de 2025 tenemos también muchas fechas señaladas: en primer lugar, se cumplen cincuenta años de los hechos que dieron paso al proceso de transformación de nuestras Fuerzas Armadas, ya desde los albores de nuestra democracia; un proceso de transformación que empezó tras el fin de la dictadura –una página oscura de nuestra historia común y un tiempo de división de los españoles, hoy totalmente superado– y tras la llegada al trono de mi Padre, el Rey don Juan Carlos. Una metamorfosis que fue vital para el afianzamiento de la democracia en España y en el que la Corona desempeñó un papel esencial». Ese párrafo, sin duda sería muy apropiado para todos y cada uno de esos 100 actos previstos para conmemorar la muerte de Franco hace 50 años, pero no para la Pascua Militar precisamente. Aunque podía habérselo pasado a su amigo Maduro para su «toma de posesión» de ayer. Lo que sí resulta evidente, es que con Sánchez no habrían existido ni Transición ni Constitución.