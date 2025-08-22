La doctrina hiperrealista de Trump

Dos meses después de la llamada «guerra de los 12 días entre Israel e Irán» y la consiguiente paz salomónica-trumpiana, conviene hacer algunas breves reflexiones sobre el actual contexto geopolítico global. El conflicto ha puesto de manifiesto dos certezas centrales que están destinadas a jugar un papel a medio y largo plazo en el destino de todo Oriente Medio.

La primera: Israel reafirmó - estratégicamente, no podía retroceder más - su superioridad militar en la zona a través de una impecable capacidad de inteligencia, tecnológica y organizativa sobre el terreno; condición que se había visto erosionada por el crecimiento de las potencias regionales vecinas (Turquía, Egipto in primis, y las Monarquías del Golfo) y de su activismo en las crisis regionales.

La segunda: la intervención de Trump, al detener de plano las hostilidades y dar garantías a ambos bandos, ha afirmado de facto la imposibilidad de victorias de «suma cero» sobre el terreno, trasladando de hecho la balanza de la confrontación a otras mesas tácticas. Por primera vez, una guerra preventiva (blitzkrieg) israelí no es decisiva, no marca el resultado estratégico perseguido y no avanza en su esfera de ventaja.

De hecho, la estructura de gobierno cívico-religiosa de Irán, aunque afectada y decapitada en algunos importantes sectores militares y de producción, permanece sustancialmente intacta y firmemente anclada en el poder. El concepto de «regime change» ni siquiera toca a la sociedad iraní, la cual, si bien golpeada, se ha comportado estructuralmente como un imperio, produciendo una reacción igual y contraria.

Aunque las defensas aéreas de Israel interceptaron el 90% de los ataques iraníes, las mismas sufrieron, por primera vez, una brecha en la «iron dome», el famoso sistema de defensa antimisiles, teniendo como consecuencia 28 muertos y unos 3.000 heridos y, sobre todo, acabando con la idea de poder mantener la «guerra fuera de casa». Se trató, en efecto, de una situación nueva, también destacada por fuentes estadounidenses, según las cuales Israel habría vuelto a tener problemas para interceptar misiles balísticos durante un tiempo excesivamente prolongado.

Por otro lado, las cifras proporcionadas por el Ministerio de Sanidad iraní son de 627 muertos y 4870 heridos, con la destrucción del programa nuclear rebajada a simples daños y las reservas de uranio aparentemente conservadas.

Sin duda estamos ante un cambio radical del paradigma de confrontación en el Gran Juego de Oriente Próximo: la fuerza ejercida por el eje Israel-EEUU - siempre superior e incomparable - no es, sin embargo, proporcional al compromiso, es decir, no puede explicarse en el contexto de una guerra de desgaste con un adversario más de tres veces mayor que Irak y con 90 millones de habitantes, en su mayoría jóvenes, por dar sólo algunos elementos de comparación.

Israel, entre otras cosas, tendrá que cuestionarse sobre su futura capacidad de resiliencia, teniendo en cuenta la evolución de su peculiar composición social. De una población total residente de unos 10 millones, el 20%, unos 2 millones, son árabes-israelíes, un componente «tolerado» cuando no considerado hostil en el debate interno y, por cierto, destinado a aumentar debido a su elevada tasa de natalidad. Otra minoría de gran impacto son los judíos ultraortodoxos (haredim), que representan el 13% de la población, unos 1,2 millones de habitantes, también en fuerte crecimiento, con un aumento estimado en diez años hasta el 16%, (unos 2 millones). Aunque los haredim desempeñan un papel cada vez más decisivo en la dinámica de gobierno de la Knesset, la exención del servicio militar para los estudiantes de la yeshiva es una de las principales fuentes de tensión entre la comunidad ultraortodoxa y el resto de la sociedad israelí.

El resto de la población, unos seis millones de personas, constituye la parte activa, crítica y defensiva de la nación y, además, representa el único componente estático, ya que no tiene tasas de natalidad significativas. Los datos demográficos de 2024 revelan un fenómeno de contratendencia que no debe en absoluto subestimarse en un análisis constructivista y prospectivo. La emigración (Yerida) ascendió a unos 82.000 israelíes; una cifra significativamente superior a la de los años anteriores al conflicto, mientras que la inmigración (Aliyah), a pesar de todo, se estableció en un flujo entrante de 35.000 (más unos 23.000 israelíes que estaban en el extranjero que han regresado al país), con un saldo migratorio neto negativo de unas 18.000 personas; una cifra no registrada desde la década de 1950.

Israel tendrá que considerar cuidadosamente las mutaciones sociales en su cuerpo poblacional, sobre todo cuando la superioridad del factor tecnológico dará aún más espacio a la densidad (relación de proximidad) sobre el terreno.

Trump, por muy artificioso que parezca en sus intervenciones en política internacional, ha comprendido bien las dificultades y peligros de una exposición prolongada en Irán, así como de una implicación sin exit strategy y, por tanto, ha impuesto un alto táctico que describe perfectamente la figura de su hiperrealismo político en la gestión de los asuntos internacionales.

En Europa sigue habiendo muchas dificultades para interpretar esta nueva doctrina hiperrealista estadounidense que tiene bien en cuenta los riesgos y oportunidades de los nuevos centros de poder mundial y negocia con ellos los intereses económicos y de seguridad. Esto se aplica a Ucrania, a Oriente Medio y a todos los expedientes internacionales fuera del marco de las alianzas (históricas) predefinidas.

Estamos en un mundo post-occidental, como ya había advertido Josep Borrell.

Carmine de Vito. Ph.D Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Analista de política internacional y seguridad global