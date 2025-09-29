Tú «abres el grifo» de la inmigración, introduces a millones de personas en pocos años, y el PIB del país subirá. Obviamente, también aumentará la pobreza de los hogares, que verán disminuida su renta: más mano de obra no cualificada y barata, más empleos precarios para migrantes sin formación... También crecerán escandalosamente los índices de «pobreza infantil» porque, entre esos inmigrantes, acudirán cientos de miles de «menores» sin papeles, no acompañados, pobres. Por supuesto, un floreciente negocio alrededor de la inmigración prosperará cual industria puntera. Los mismos que desprecian al turismo por «no crear valor añadido», fomentarán el negocio inagotable del tráfico humano, que además les permitirá presentarse como «salvadores del mundo». (Desde lo del Domund no habíamos visto nada igual). Por supuesto, acoger una inmigración masiva hará que los números no cuadren, descuadrados por el negocio de la subvención a organizaciones (empresas) que exigirán su plusvalía, directa del erario público a sus bolsillos, con bajos o nulos impuestos por cada transferencia recibida desde la Administración pública a sus saneadas cuentas. Al no cuadrar los números habrá que subir los impuestos a los trabajadores, cada día más depauperados, en plena penuria a mediados de cada mes. Los tributos excesivos tampoco servirán para cuadrar las cuentas, de manera que habrá que aumentar peligrosamente la Deuda Pública. El Estado tendrá que endeudarse: pero esa deuda la pagarán los trabajadores, que sumarán a sus cargas fiscales las nuevas del endeudamiento creciente, cada año mayor, más desmedido. Al aumentar la Deuda Pública, no solo subirán los impuestos a los ciudadanos, mediante una presión fiscal institucionalmente vituperable, sino también la «inflación», que es el gran impuesto indirecto para pobres y trabajadores. Al crecer la inflación subirán los precios de alimentación, energía, transporte, vivienda… El aumento de población debido a la inmigración, demandará más vivienda, de manera que su precio aumentará todavía más. La okupación, permitida legalmente como vía de escape a esta presión, asimismo se acrecentará... Y, vaya, o sea, que la economía irá como un tiro: en el pie de los avasallados contribuyentes.