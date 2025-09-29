Objetivo, la Airef

La desmedida avidez de poder y control demostrada por el presidente del Gobierno acelera a velocidad de crucero y empieza a devorar cualquier institución que suponga algún tipo de freno a su autoridad. Lo ha hecho con el Tribunal Constitucional, con la Fiscalía General, con Televisión Española, con el Consejo de Estado, con el Banco de España... Hasta 25 instituciones y empresas públicas tienen ya al mando a afines de Moncloa. Y para rematar sus planes, Pedro Sánchez prepara ya su asalto a una de las últimas instituciones independientes y objetivas que quedan fuera de los tentáculos «monclovitas»: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Su presidenta, Cristina Herrero, ejemplo de imparcialidad y profesionalidad demostradas, está cercana a finalizar su mandato, una oportunidad de oro para que Sánchez cauterice otra institución incómoda.