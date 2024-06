Las elecciones en Francia, un aviso para la UE

El Frente Popular de izquierdas vuelve a Francia en las elecciones legislativas a la Asamblea Nacional del próximo domingo, anticipadas por Macron tras la estrepitosa derrota sufrida por los suyos el 9J en las elecciones europeas, donde además el RN, el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen obtuvo una clara victoria. Todavía no se entiende qué pretendía el presidente de la República con esa jugada, porque puede quedar aprisionado entre el RN por la derecha, y el Frente Popular que han resucitado por el otro lado las izquierdas, y posiblemente obligado a una cohabitación tan inesperada como difícil hasta las presidenciales de 2027. Esta situación de profunda inestabilidad institucional y política, preocupa no solo en Francia, sino también especialmente en Bruselas, dado que, hasta ahora, el eje París-Berlín ha sido decisivo para la estabilidad de la misma UE, y el canciller alemán Scholz también fue netamente derrotado por la derecha de la CDU-CSU e incluso por la derecha radical AfD en las mismas elecciones que Macron. Este escenario es reflejo del cambio político que ya es una realidad en Europa en los gobiernos de diversos países de los que Giorgia Meloni en Italia es el más conocido.

La causa de ese cambio es diversa, pero su raíz común y última es la progresiva pérdida de la identidad nacional e histórica de los 27 estados que integran la UE, por el alejamiento de sus raíces. Así, por ejemplo, la baja tasa de natalidad exige trabajadores extranjeros para sostener la economía y la llegada de una inmigración masiva –y en gran proporción irregulares– está provocando problemas de seguridad y disparando las tasas de criminalidad. A Macron, considerar el aborto como un derecho fundamental en la Carta de DD.HH. como pretende para toda la UE y que ya ha hecho en Francia, no parece le haya ayudado en las recientes elecciones y caso de confirmarse la tendencia que señalan las encuestas, puede significarle un difícil final de mandato. Tampoco parece ayude a superar esa dependencia de trabajadores del exterior, la omnipresente promoción de la ideología de género LGTBiQ+ que es la única ideología –política y marxista– que es de obligado cumplimiento en una democracia parlamentaria liberal. El resultado no es sino la aplicación a la política, de la ley de la Física de «acción y reacción», ante políticas como las migratorias y de seguridad, que generan gran rechazo en el cuerpo social por los problemas que causa a una adecuada convivencia. La sociedad multicultural que promueven las élites no parece ser del agrado de los europeos. Y Sánchez que tome nota porque España no es una excepción.